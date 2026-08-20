Obrazovanje

FILOLOŠKI FAKULTET U BEOGRADU: Letnja škola "Kinesko-srpski međukulturni dijalog"

Ljiljana Begenišić

20. 08. 2026. u 11:55

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Na Filološkom fakultetu u Beogradu održana je Letnja škola "Kinesko-srpski međukulturni dijalog" u organizaciji Filološkog fakulteta i Pekinškog pedagoškog univerziteta.

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ: Летња школа Кинеско-српски међукултурни дијалог

Filološki fakultet

U školi je učestvovalo sedmoro studenata Pekinškog pedagoškog univerziteta, na osnovnim, master i doktorskim studijama, dok je sedmoro studenata kineskog jezika, književnosti i kulture sa Filološkog fakulteta bilo angažovano kao studenti-volonteri.

Tokom dvonedeljnog programa polaznici su se upoznali sa osnovama srpskog jezika i ćirilice, istorijom i kulturom Srbije, kinesko-srpskim odnosima, razlikama između srpske i kineske kulture, kao i sa kontrastivnim proučavanjem srpskog i kineskog jezika i nastavom kineskog jezika u Srbiji, na Balkanu i šire. Kroz predavanja, radionice i praktične zadatke usavršavali su i veštine istraživanja i javnog izlaganja.

Poseban deo programa činile su kulturne aktivnosti i posete značajnim mestima i institucijama: Narodnom muzeju Srbije, Etnografskom muzeju, Muzeju Nikole Tesle, Palati Srbija, Avali, Sremskim Karlovcima, kao i manastirima Novo Hopovo i Krušedol.

Letnja škola bila je prilika za sticanje novih znanja, razmenu iskustava i neposredno upoznavanje sa srpskim jezikom, kulturom i društvom, ali i za produbljivanje kinesko-srpskih akademskih i kulturnih veza.

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