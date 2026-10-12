Predstava „Moje pozorište“ Ateljea 212 osvojila četiri nagrade na Festivalu u Nišu!

NA upravo završenom 7. Festivalu drame i pozorišta balkanskog kulturnog prostora „Teatar na raskršću“ u Nišu, predstava Ateljea 212 MOJE POZORIŠTE, autorski projekat Borisa Liješevića, osvojila je četiri nagrade - Nagradu za najbolju predstavu, Nebojša Ilić dobio je nagradu za najbolju mušku ulogu (Nebojpa Ilić), specijalnu nagradu za inovativni istraživački pristup (Boris Liješević) i nagradu novinarskog žirija za najbolju predstavu!

Foto: Boško Đorđević

„Iako koristi otvorenu dramsku i scensku formu, ova predstava je primer pravog klasičnog pozorišta, koje kroz intimnu i ispovednu priču uspeva da progovori o univerzalnim pitanjima, pozivajući svakog gledaoca da se suoči sa sopstvenim darom i prepozna sebe u tuđem iskustvu.“

„Kroz dokumentarnu glumačku igru koju karakteriše neodoljiva prirodnost i duhovitost, Nebojša Ilić uspostavlja snažno prisustvo na sceni. Istovremeno, njegova glumačka igra postaje uzbudljiva kreativna prizma kroz koju publika može da se ogleda u prikazanom liku i prepozna u njemu sopstvene odraze.“, stoji u obrazloženju stručnog žirija koji je ove godine radio u sastavu: Irfan Mensur, Nenad Novaković, Nina Plavanjac, Dejan Projkovski i Anđelika Simić.

Foto: Boško Đorđević

Novinarski žiri (Sonja Todorović Šegrt, Borka Golubović Trebješanin i Ljudmila Ristić Miladinović) prepoznao je u predstavi „Moje pozorište“ njenu „umetničku celovitost, originalnost izraza i snagu pozorišne poruke“, koja „nadahnutom glumačkom igrom i simbiozom svih scenskih elemenata, zajedno gradi upečatljiv pozorišni doživljaj. Ova scenska priča potvrđuje da je teatar mesto susreta, stvaranja i razmene energije i ideja.“

Foto: Boško Đorđević

Selektor ovogodišnjeg festivala Sašo Ognenovski, odabrao za takmičarski program pet predstava iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Bugarske.