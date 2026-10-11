U POŽAREVCU, 12. I 13. OKTOBRA - 17. DANI "SLOBODANA STOJANOVIĆA": Od zavičaja piscu- "Više od igre"

U ORGANIZACIJI Narodne biblioteke "Ilija M. Petrović", 12.oktobra, uPožarevcu, počinju 17. Dani " Slobodana Stojanovića", u znak sećanja najednog od najboljih srpskih scenarista i dramaturga, univerzitetskog profesora i televizijskog urednika.

Narodna biblioteka "Ilija M. Petrović" Požarevac

Ova manifestacija osnovana je deceniju posle Stojanovićeve smrti (kojeg šira publika posebno pamti po briljantnoj seriji "Više od igre"), a godinu dana ranije ustanovljen je i konkurs sa njegovim imenom - za najbolju neobjavljenu dramu.

Tokom prethodnih godina redovno su održavani i programi posvećeni svakom segmentu njegovog dramskog, književnog, televizijskog i filmskog rada.

Stojanović je rođen 13. februara 1937. godine u Đakovici, ali je detinjstvo, dečaštvo i prvu mladost proveo u Požarevcu. Već kao učenik tamošnje gimnazije pokrenuo je i uređivao časopis "Razvitak" (1954). Diplomirao je na katedri za dramaturgiju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, a tokom izuzetno plodnog života ostavio je dubok trag na svakom mestu kojeg se prihvatio: bio je upravnik Narodne biblioteke u Požarevcu, kasnije dramaturg i umetnički direktor Savremenog pozorišta, urednik Televizije Beograd i profesor scenarija na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Umro je 4. januara 2000. godine u Požarevcu, a po sopstvenoj želji sahranjen je na starom požarevačkom groblju.

Narodna biblioteka "Ilija M. Petrović" Požarevac SMOTRA: Dragana Bošković, Teodora Marković i Vukica Strugar, na jednoj od prethodih dodela

Mada je napisao veliki broj pozorišnih i televizijskih drama i serija, tri romana i dve knjige kratke proze, za Požarevljane je posebno dragocena televizijska serija "Više od igre", čiji likovi oslikavaju autentične ličnosti ovog grada uoči Drugog svetskog rata. Iza Stojanovića je ostalo i mnogo neobjavljenih drama, dnevnika, eseja, pripovedaka i scenarija. Posebno mesto u njegovom dramskom opusu pripada "Opasnoj vodi", objavljenoj 1962. godine, posle koje je nastao preokret u književnoj karijeri ovog svestranog stvaraoca. Zato je i tema prvog Okruglog stola bila "Dramsko stvaralaštvo Slobodana Stojanovića"... Pobednik prvog konkursa bila je drama "Letači" Dimitrija Kokanov, a kako kažu osnivači "Dana", cilj manifestacije je ne samo negovanje kulture sećanja i prezentacija dela Slobodana Stojanovića, već i afirmacija i podsticaj talentovanih dramskih pisaca na srpskom govornom području.

Narodna biblioteka "Ilija M. Petrović" Požarevac Laureat Zorica Simeunović

Danas program počinje proglašenjem najbolje neobjavljene drame za 2026. godinu, "Pun mesec" Zorice Simeunović. Dobitnica priznanja završila je FDU u Beogradu i bila urednik scenskih i filmskih programa Dečjeg kulturnog centra Beograd, višegodišnji pozorišni kritičar Trećeg programa Radio Beograda, selektor Festivala Pozorišta za djecu u Kotoru. Njeni tekstovi prevođni su na poljski, španski, norveški, grčki i makedonski jezik, a među do sada izvedenim pozorišnim komadima su, između ostalih, "Žig", "Bajka o srebrnoj šumi", "To loza više ne rađa", "Vinski kabare", "Lutkarska bajka", "Dar" , "Anastas". Njene drame na različite pozorišne scene postavljali su reditelji poput Nikite Milivojevića, Vladimira Lazića, Slavenka Saletovića, Zore Bokšan, Mirjane Karanović i drugih. Ovogodišnja dobitnica autor je i brojnih radio-drama, romana i TV serija.

Dosadašnji dobitnici PRETHODNI lauerati konkursa "Slobodan Stojanović" su: Dimitrije Kokanov, Aleksandar Đuričić, Ninoslav Radojičić, Mirko Miloradović, Tihomir Stevanović, Milan Milovanović, Srbijanka Stanković, Kosta Carić, Radoje Radosavljević, Nikola Stanišić. Ugledna nagrada pripala je i Vojislavu Saviću, Ani Vučićević, Predragu Crnkoviću, Sanji Savić Milosavljević, Teodori Marković i Ratku Dangubiću.

Kao i do sada, laureati uz priznanje pripada i štampano izdanje nagrađene drame, pa će ovog puta biti predstavljena knjiga prošlogodišnjeg dobitnika Ratka Dangubića "Liturgija bez vere". Uz autora, o knjizi će govoriti i članovi žirija - teatrolog Dragana Bošković Lazić, novinar Vukica Strugar i reditelj Miško Milojević. Istog dana, sledi i predstavljanje knjige "Novak Novak: što ja volim pozorište - ali ne u svojoj kući", koju je priredila Biljana Bošnjak Draganović, u izdanju RTS. Naravno, i ovo izdanje "Dana" biće posvećeno Stojanovićevom stvaralaštvu, pa je tako najavljeno predstavljanje dve njegove knjige - "Ljubavna priča sa srećnim završetkom" i "Kasno", o kojima će govoriti Miloš Stojanović i Dragan Inđić.