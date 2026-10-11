U POŽAREVCU, 12. I 13. OKTOBRA - 17. DANI "SLOBODANA STOJANOVIĆA": Od zavičaja piscu- "Više od igre"
U ORGANIZACIJI Narodne biblioteke "Ilija M. Petrović", 12.oktobra, uPožarevcu, počinju 17. Dani " Slobodana Stojanovića", u znak sećanja najednog od najboljih srpskih scenarista i dramaturga, univerzitetskog profesora i televizijskog urednika.
Ova manifestacija osnovana je deceniju posle Stojanovićeve smrti (kojeg šira publika posebno pamti po briljantnoj seriji "Više od igre"), a godinu dana ranije ustanovljen je i konkurs sa njegovim imenom - za najbolju neobjavljenu dramu.
Tokom prethodnih godina redovno su održavani i programi posvećeni svakom segmentu njegovog dramskog, književnog, televizijskog i filmskog rada.
Stojanović je rođen 13. februara 1937. godine u Đakovici, ali je detinjstvo, dečaštvo i prvu mladost proveo u Požarevcu. Već kao učenik tamošnje gimnazije pokrenuo je i uređivao časopis "Razvitak" (1954). Diplomirao je na katedri za dramaturgiju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, a tokom izuzetno plodnog života ostavio je dubok trag na svakom mestu kojeg se prihvatio: bio je upravnik Narodne biblioteke u Požarevcu, kasnije dramaturg i umetnički direktor Savremenog pozorišta, urednik Televizije Beograd i profesor scenarija na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Umro je 4. januara 2000. godine u Požarevcu, a po sopstvenoj želji sahranjen je na starom požarevačkom groblju.
Mada je napisao veliki broj pozorišnih i televizijskih drama i serija, tri romana i dve knjige kratke proze, za Požarevljane je posebno dragocena televizijska serija "Više od igre", čiji likovi oslikavaju autentične ličnosti ovog grada uoči Drugog svetskog rata. Iza Stojanovića je ostalo i mnogo neobjavljenih drama, dnevnika, eseja, pripovedaka i scenarija. Posebno mesto u njegovom dramskom opusu pripada "Opasnoj vodi", objavljenoj 1962. godine, posle koje je nastao preokret u književnoj karijeri ovog svestranog stvaraoca. Zato je i tema prvog Okruglog stola bila "Dramsko stvaralaštvo Slobodana Stojanovića"... Pobednik prvog konkursa bila je drama "Letači" Dimitrija Kokanov, a kako kažu osnivači "Dana", cilj manifestacije je ne samo negovanje kulture sećanja i prezentacija dela Slobodana Stojanovića, već i afirmacija i podsticaj talentovanih dramskih pisaca na srpskom govornom području.
Danas program počinje proglašenjem najbolje neobjavljene drame za 2026. godinu, "Pun mesec" Zorice Simeunović. Dobitnica priznanja završila je FDU u Beogradu i bila urednik scenskih i filmskih programa Dečjeg kulturnog centra Beograd, višegodišnji pozorišni kritičar Trećeg programa Radio Beograda, selektor Festivala Pozorišta za djecu u Kotoru. Njeni tekstovi prevođni su na poljski, španski, norveški, grčki i makedonski jezik, a među do sada izvedenim pozorišnim komadima su, između ostalih, "Žig", "Bajka o srebrnoj šumi", "To loza više ne rađa", "Vinski kabare", "Lutkarska bajka", "Dar" , "Anastas". Njene drame na različite pozorišne scene postavljali su reditelji poput Nikite Milivojevića, Vladimira Lazića, Slavenka Saletovića, Zore Bokšan, Mirjane Karanović i drugih. Ovogodišnja dobitnica autor je i brojnih radio-drama, romana i TV serija.
Dosadašnji dobitnici
PRETHODNI lauerati konkursa "Slobodan Stojanović" su: Dimitrije Kokanov, Aleksandar Đuričić, Ninoslav Radojičić, Mirko Miloradović, Tihomir Stevanović, Milan Milovanović, Srbijanka Stanković, Kosta Carić, Radoje Radosavljević, Nikola Stanišić. Ugledna nagrada pripala je i Vojislavu Saviću, Ani Vučićević, Predragu Crnkoviću, Sanji Savić Milosavljević, Teodori Marković i Ratku Dangubiću.
Kao i do sada, laureati uz priznanje pripada i štampano izdanje nagrađene drame, pa će ovog puta biti predstavljena knjiga prošlogodišnjeg dobitnika Ratka Dangubića "Liturgija bez vere". Uz autora, o knjizi će govoriti i članovi žirija - teatrolog Dragana Bošković Lazić, novinar Vukica Strugar i reditelj Miško Milojević. Istog dana, sledi i predstavljanje knjige "Novak Novak: što ja volim pozorište - ali ne u svojoj kući", koju je priredila Biljana Bošnjak Draganović, u izdanju RTS. Naravno, i ovo izdanje "Dana" biće posvećeno Stojanovićevom stvaralaštvu, pa je tako najavljeno predstavljanje dve njegove knjige - "Ljubavna priča sa srećnim završetkom" i "Kasno", o kojima će govoriti Miloš Stojanović i Dragan Inđić.
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