POZORIŠNA PREMIJERA U KIKINDI: U subotu „O anatomiji ljudske duše“
Narodno pozorište Kikinda u subotu će premijerno odigrati predstavu „O anatomiji ljudske duše", nastalu po motivima iz dela Laze K. Lazarevića, u režiji Miroslava Benke, koji je uradio i adaptaciju i dramatizaciju teksta, kao i scenografiju.
Kostimograf je Nevena Milovanović. Glavnu mušku ulogu igra gostujući glumac iz Šapca Mladen Jurišić, kojem je ovo prva velika pozorišna uloga. Ostale likove tumače Vladimir Maksimović, Nikola Joksimović, Gordana Rauški, Branislav Knežević, Branislav Čubrilo, Mihailo Laptošević, Anđela Kiković, Miljana Kravić, Tanja Markov Križan i Marina Vodeničar. Komad će se igrati na velikoj sceni. Premijera je u 20 sati, a prva repriza u utorak. Pripremu predstave pomogli su Ministarstvo kulture i Pokrajinski sekretarijat za kulturu.
Preporučujemo
TRI FELINIJEVA REMEK-DELA: Povodom Nedelje italijanskog jezika u SKC Novi Sad
08. 10. 2026. u 20:39
DADO TOPIĆ ZAČINIO JUBILEJ: Festival „Džeztronik“ iz Vršca obeležio 20 godina postojanja
08. 10. 2026. u 14:39
EN KARSON DOBITNICA NOBELOVE NAGRADE ZA KNjIŽEVNOST
08. 10. 2026. u 13:05
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)