Kultura

POZORIŠNA PREMIJERA U KIKINDI: U subotu „O anatomiji ljudske duše“

Рада Шегрт
Rada Šegrt

09. 10. 2026. u 19:44

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Narodno pozorište Kikinda u subotu će premijerno odigrati predstavu „O anatomiji ljudske duše", nastalu po motivima iz dela Laze K. Lazarevića, u režiji Miroslava Benke, koji je uradio i adaptaciju i dramatizaciju teksta, kao i scenografiju.

ПОЗОРИШНА ПРЕМИЈЕРА У КИКИНДИ: У суботу „О анатомији људске душе“

Foto: NP Kikinda

Kostimograf je Nevena Milovanović. Glavnu mušku ulogu igra gostujući glumac iz Šapca Mladen Jurišić, kojem je ovo prva velika pozorišna uloga. Ostale likove tumače Vladimir Maksimović, Nikola Joksimović, Gordana Rauški, Branislav Knežević, Branislav Čubrilo, Mihailo Laptošević, Anđela Kiković, Miljana Kravić, Tanja Markov Križan i Marina Vodeničar. Komad će se igrati na velikoj sceni. Premijera je u 20 sati, a prva repriza u utorak. Pripremu predstave pomogli su Ministarstvo kulture i Pokrajinski sekretarijat za kulturu.

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