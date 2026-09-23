Patrijarh Porfirije deo dokumentarnog filma o Svetom Savi

U OKVIRU snimanja dokumentarnog filma i serijala o Svetom Savi, producentske kuće TS Media i Optimistic Film snimile su i ekskluzivno obraćanje Njegove Svetosti patrijarha srpskog Porfirija, koje će biti sastavni deo ovog značajnog projekta.

Foto: TS Media Promo

Patrijarh Porfirije u svom obraćanju ističe značaj očuvanja svetosavskog nasleđa, negovanja Zaveta Svetog Save i jačanja zajedništva među Srbima, bez obzira na to gde žive. Njegova poruka podseća da Sveti Sava i danas predstavlja jedan od najvažnijih temelja duhovnog, kulturnog i nacionalnog identiteta srpskog naroda.

Dokumentarni film i serijal imaju za cilj da ostave trajno kulturno i duhovno svedočanstvo budućim generacijama, podsećajući da su vera, obrazovanje, zajedništvo, ljubav i odgovornost prema drugima vrednosti koje su vekovima oblikovale srpski narod. Kroz ovu filmsku priču, poruka Svetog Save nastavlja da povezuje ljude, čuva identitet i gradi mostove razumevanja između Srbije, srpske dijaspore i sveta.

Film režira i producira dr Željko Mirković, međunarodno nagrađivani dokumentarista i profesor Univerziteta u Konektikatu. Producenti projekta su TS Media i Optimistic Film.