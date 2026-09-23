ATELJE 212 osvojio nagradu na festival u Zenici

NA 25. festivalu bosanskohercegovačke drame Zenica 2026, koji je trajao od 14. do 20. septembra u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, Pozorište Atelje 212 učestvovalo je u takmičarskom programu sa predstavom „Režim isceljenja“ Tanje Šljivar, u režiji Đorđa Nešovića.

Foto: Boško Djordjević

Publika i žiri su imali priliku da pogledaju sedam predstava iz Bosne i Hercegovine i Srbije.

Nagradu „Radovan Marušić“ za najbolje likovno oblikovanje predstave (scenografiju, kostimografiju, dizajn svjetla), dodeljena je jednoglasno MAJI MIRKOVIĆ i BILjANI TEGELTIJI BOJANIĆ, za kostim predstave „Režim isceljenja“, po tekstu Tanje Šljivar i u režiji Đorđa Nešovića u produkciji Ateljea 212, Beograd.

Foto: Boško Đorđević

"Maja Mirković i Biljana Tegeltija Bojanić, svojim lucidnim kostimima u predstavi "Režim isceljenja", ne samo da su u vizuelnom smislu najviše doprinele zaokruženju predstave u estetskom smislu, već su umnogome precizno odredile u kom pracu treba „izmestiti“ likove u glumačkoj igri.

Svojim rešenjima su učinile da publika reaguje na kostim pre no što glumac išta izgovori sa scene. Posebno se izdvaja kosti "virusa" čime njegova fizička neodoljivost i suštinska opasnost virusa, postaju deo duhovite glumačke i scenske igre", stoji u obrazloženju žirija.

Ovogodišnji stručni žiri Festivala radio je u sastavu: Branislava Ilić, Nina Kleflin i Nataša Gvozdenović.