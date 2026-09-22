VRT ČASTI NA KNEŽEVOM POLJU NA POVLENU BOGATIJI ZA TRI SKULPTURE: Obeležja Nenadovićima i vladiki Jovanu

NA Povlenskim danima, na Kneževom polju, na Povlenu, ponad Valjeva, u Vrtu časti, povodom dva veka od rođenja Ljubomira Nenadovića, jednog od najzčajnijih srpskih pisaca i putopisaca, pesnik i akademik, predsednik Udruženja „Beli Povlen“ Matija Bećković svečano je otkrio skulpture u drvetu prote Matije Nenadovića i čika Ljube Nenadovića, rad vajara Milutina Rankovića iz Lajkovca. Bećković je otkrio i spomenik vladiki Jovanu Velimiroviću, koji je u drvetu isklesao Milutin Ranković.

Foto B. Puzovic

Udruženje „Beli Povlen“ na Kneževom polju, na oko 1.300 metara nadmorske visine, osnovalo je jedinstvenu umetničku galeriju na otvorenom – Vrt časti, koji se sastoji od monumentalnih skulptura koje je u hrastovini dletom i čekićem isklesao vajar Milutin Ranković. Galeriju je začela stamena skulptura jednog od najznačajnijih srpskih savremenih književnika Radovana Belog Markovića, koju je svečano otkrio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Nizale su se, proteklih nekoliko godina, skulpture pesnika Petra Pajića, Svetog Justina Ćelijskog, Svetog Nikolaja Ohridskog i Žičkog, a sada, evo i prote Mateje Nenadovića i Ljube Nenadovića, te vladike Jovana Velimirovića – nabraja Milutin Ranković. – U njihovu izradu uložio sam, pa je jednom prilikom akademik Matija Bećković rekao da likovi koje u drvetu stvaram jednostavno rastu iz zemlje, a ja ih samo otkrivam. I monumentalni, u hrastu isklesam spomenik književniku Radovanu Belom Markoviću, kao da je oduvek bio na tom mestu. Ja sam ga, kako reče Matija, samo našao u drvetu, čim je Beli otputovao Lajkovačkom prugom…