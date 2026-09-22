VELIKA TUGA U KIKINDSKOM POZORIŠTU: Preminuo glumac i reditelj Dragan Ostojić (FOTO)

U Opštoj bolnici u Kikindi jutros je, u 65. godini, preminuo poznati kikindski glumac i pozorišni reditelj Dragan Ostojić, član Narodnog pozorišta u Kikindi.

Foto: NP Kikinda

Samo pre dva meseca Ostojić je otišao u zasluženu penziju. Iako je bilo mogućnosti i potrebe da nastavi da igra uloge u predstavama, to, nažalost, nije mogao zbog narušenog zdravlja usled srčanih problema. Od subote je bio u bolnici, gde je jutros i preminuo.

Драган Остојић оставио је велики уметнички траг у Народном позоришту у Кикинди. Одиграо је велики број улога, за које је добио значајна признања. Поред осталих, награде за најбољу мушку улогу на Јоаким Интер-фесту, Награде “Никола Милић” за најбољу епизодну улогу на Данима комедије у Јагодини, више глумачких награда на аматерским фестивалима. Foto: NP Kikinda Dragan Ostojić, prvi desno, u predstavi "Nastojnik"

Ostaće upamćen po ulozi u predstavi „Nastojnik“, koju je i režirao, a koju je, sa još dvojicom kolega, igrao 38 godina. To je najdugovečnija predstava kikindskog teatra i, sigurno, jedna od najdugovečnijih u Srbiji. Upečatljivo je bilo i njegovo tumačenje ženskog lika u predstavi Zeko, zeko“, za šta je dobio nagradu „Nikola Milić“ . Publika će ga pamtiti i po ulogama u „Kaubojima“, „Mirandolini“ i drugim.

Veliki pečat je utisnuo i kao reditelj brojnih komada koje je publika volela. Poslednja predstava koju je kao reditelj potpisao za matičnu kuću bilo je „Ljubavno pismo“. Osim u Kikindi, najduže je sarađivao sa Kulturnim centrom u Kuli, a režirao je i u Loznici, Banja Luci, Senti, Zrenjaninu, Aleksnincu. I kao reditelj je dobio više nagrada broj nagrada: na pokrajinskom, republičkom festivalu, Zlatna maska za režiju na festivalu u Trebinju. Dobitnik je i nagrade "Dušan Vasiljev" u Kikindi.

Foto: NP Kikinda Dragan Ostojić

- Smatram da je pozorište iskrivljeno ogledalo života – rekao je Ostojić jednom prilikom.

Posebno je bio srećan što ga je na „daskama koje život znače“ nasledio sin Stefan, takođe glumac. Dragan Ostojić iza sebe je ostavio suprugu i sina.