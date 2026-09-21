PIKASO U REZIDENCIJI: Originalni umetnički događaj u predstavništvu Srbije u Parizu

Ambasadorka Srbije u Parizu Ana Hrustanović ugostila je u svojoj rezidenciji umetnički salon pod nazivom "Poverljivo", na kome su izložene slike i različiti umetnički predmeti velike vrednosti.

Foto: Goran Čvorović

- Ovde možete pronaći dekorativnu, azijsku, afričku, savremenu umetnost. Izloženi su veliki majstori 20. veka, tu su predmeti od plemenitih metala, nakit. Izložena su i dela juvelirka koja pravi neverovatan nakit kombinujući stare i savremene materijale. Imamo i knjižarku koja poseduje veoma dragocena izdanja. Ponuda je zaista veoma bogata i široka – istakla je za "Novosti" organizatorka Florijan Joko.

Reč je o drugom izdanju salona koji je prošle godine imao naziv "Po pozivu" i bio je održan u pariskoj "Pagodi".

- Izložbe organizujemo na mestima koja su zatvorena za javnost i na koja se dolazi isključivo na poziv galerija koje na njemu učestvuju. Ne prodajemo ulaznice. Da biste ušli, morate da budete pozvani – ističe naša sagovornica.

Zanimljivo je da se u pariskom Gran Paleu trenutno organizuje takođe sličan multidiscipinarni salon za širu publiku, dok je deo galerija, njih dvadestak, odabrao da se predstavi na posebnoj manifestaciji u rezidenciji Srbije. Među njima su "Tamenaga", "Oskar Graf" i druge veoma poznate kuće. Tu je i galerija "Baji" koja je izložila originalnog Pikasa. Reč je o crtežu dimenzija 13,9 sa 9 centimetara, izrađenog na poleđini reklamne vizit-karte za tekstil i pamuk, dvojice Pikasovih prijatelja. Cena dela je 265.000 evra.

Kolekcionar je napravio ram koji sakriva sliku. Može da se vidi samo ako se posebnim mehanizmom nadole povuče rad slikara naivnog stila Alena Tome.

Istovremeno, tokom ove manifestacije koja traje tri dana, zaključno s nedeljom, promociju svoje velike monografije održano je i srpski slikar Vuk Vidor. Knjiga obuhvata tri izložbe koje je umetnik organizovao u Beogradu, 2019, 2023. i 2025. godine u saradnji s Muzjem grada Beograda. Obimno i luksuzno opremljeno izdanje, obiluje fotografijama, a objavila ga je francuska izdavačke kuća "Lord Bajron".

Sve se događa u okviru obeležavanja Dana otvorenih vrata francuske nacionalne baštine u koju spada i rezidencija ambasadora Srbije.

Foto: Goran Čvorović