Kultura

PIKASO U REZIDENCIJI: Originalni umetnički događaj u predstavništvu Srbije u Parizu

Горан Чворовић - стални дописник из Париза
Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Ambasadorka Srbije u Parizu Ana Hrustanović ugostila je u svojoj rezidenciji umetnički salon pod nazivom "Poverljivo", na kome su izložene slike i različiti umetnički predmeti velike vrednosti.

ПИКАСО У РЕЗИДЕНЦИЈИ: Оригинални уметнички догађај у представништву Србије у Паризу

Foto: Goran Čvorović

- Ovde možete pronaći dekorativnu, azijsku, afričku, savremenu umetnost. Izloženi su veliki majstori 20. veka, tu su predmeti od plemenitih metala, nakit. Izložena su i dela juvelirka koja pravi neverovatan nakit kombinujući stare i savremene materijale. Imamo i knjižarku koja poseduje veoma dragocena izdanja. Ponuda je zaista veoma bogata i široka – istakla je za "Novosti" organizatorka Florijan Joko.  

Reč je o drugom izdanju salona koji je prošle godine imao naziv "Po pozivu" i bio je održan u pariskoj "Pagodi".

- Izložbe organizujemo na mestima koja su zatvorena za javnost i na koja se dolazi isključivo na poziv galerija koje na njemu učestvuju. Ne prodajemo ulaznice. Da biste ušli, morate da budete pozvani – ističe naša sagovornica.

Zanimljivo je da se u pariskom Gran Paleu trenutno organizuje takođe sličan multidiscipinarni salon za širu publiku, dok je deo galerija, njih dvadestak, odabrao da se predstavi na posebnoj manifestaciji u rezidenciji Srbije. Među njima su "Tamenaga", "Oskar Graf" i druge veoma poznate kuće. Tu je i galerija "Baji" koja je izložila originalnog Pikasa. Reč je o crtežu dimenzija 13,9 sa 9 centimetara, izrađenog na poleđini reklamne vizit-karte za tekstil i pamuk, dvojice Pikasovih prijatelja. Cena dela je 265.000 evra.

Kolekcionar je napravio ram koji sakriva sliku. Može da se vidi samo ako se posebnim mehanizmom nadole povuče rad slikara naivnog stila Alena Tome.

Istovremeno, tokom ove manifestacije koja traje tri dana, zaključno s nedeljom, promociju svoje velike monografije održano je i srpski slikar Vuk Vidor. Knjiga obuhvata tri izložbe koje je umetnik organizovao u Beogradu, 2019, 2023. i 2025. godine u saradnji s Muzjem grada Beograda. Obimno i luksuzno opremljeno izdanje, obiluje fotografijama, a objavila ga je francuska izdavačke kuća "Lord Bajron".

Sve se događa u okviru obeležavanja Dana otvorenih vrata francuske nacionalne baštine u koju spada i rezidencija ambasadora Srbije.

Foto: Goran Čvorović

 

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VRT ČASTI NA KNEŽEVOM POLJU NA POVLENU BOGATIJI ZA TRI SKULPTURE: Obeležja Nenadovićima i vladiki Jovanu
Kultura

0 0

VRT ČASTI NA KNEŽEVOM POLJU NA POVLENU BOGATIJI ZA TRI SKULPTURE: Obeležja Nenadovićima i vladiki Jovanu

NA Povlenskim danima, na Kneževom polju, na Povlenu, ponad Valjeva, u Vrtu časti, povodom dva veka od rođenja Ljubomira Nenadovića, jednog od najzčajnijih srpskih pisaca i putopisaca, pesnik i akademik, predsednik Udruženja „Beli Povlen“ Matija Bećković svečano je otkrio skulpture u drvetu prote Matije Nenadovića i čika Ljube Nenadovića, rad vajara Milutina Rankovića iz Lajkovca. Bećković je otkrio i spomenik vladiki Jovanu Velimiroviću, koji je u drvetu isklesao Milutin Ranković.

22. 09. 2026. u 13:45

REVNOSNO OBLIKOVANJE SVESTI DA KOSOVO NE PRIPADA SRBIMA: Svedočanstva u zborniku Izazovi istraživanja istorije Kosova i Metohije u 20. veku
Kultura

0 0

REVNOSNO OBLIKOVANJE SVESTI DA KOSOVO NE PRIPADA SRBIMA: Svedočanstva u zborniku "Izazovi istraživanja istorije Kosova i Metohije u 20. veku"

BAVLjENjE i najskorijom prošlošću južne srpske pokrajine od istraživača zahteva da prođe kroz lavirint sa mnoštvom lažnih putokaza i slepih puteva, otkriva zbornik radova "Izazovi istraživanja istorije Kosova i Metohije u 20. veku", objavljen u izdanju Instituta za noviju istoriju Srbije (INIS), koji je bio organizator istoimene naučne konferencije 2025. godine.

21. 09. 2026. u 12:19

Politika
Tenis
Fudbal
Edukativna radionica „Zdrava hrana svakog dana“ i u novoj školskoj godini

Edukativna radionica „Zdrava hrana svakog dana“ i u novoj školskoj godini