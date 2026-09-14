PREMINUO POZNATI MUZIČAR: Kolege sa estrade se opraštaju
PREMINUO je istaknuti harmonikaš Siniša Džavić, a kolege i prijatelji opraštaju se od njega potresnim porukama.
Muzičar i virtuoz na harmonici preminuo je danas u 67. godini u rodnim Badovincima, kod Bogatića, nakon duge i teške bolesti. Vest o njegovoj smrti brzo se proširila, a brojne kolege sa estrade počele su da se opraštaju od čoveka kog su svi poštovali i cenili.
Među prvima se oglasio pevač Aleksandar Aca Ilić, koji je sa Džavićem delio i scenu i životne uspomene, još od davne 1986. godine kada su zajedno otišli u Australiju.
"Ne volim ovakve objave, ali ovog puta moram. Umro je Siniša Džavić. Čovek dobre duše, cenjen i poštovan muzičar. Davne 1986. godine zajedno smo po prvi put došli u Australiju. Siniša je kasnije otišao za stalno u AU, sretali smo se, zajedno nastupali i zauvek ostali prijatelji. Ako je za utehu, dušu je ispustio u svojoj Srbiji, okružen svojim najmilijima. Zbogom dragi prijatelju, zbogom dobri čoveče..." napisao je Ilić uz fotografiju nastalu pre dve godine u Brizbejnu.
Uz oproštaj, podelio je i stihove koji su dodatno dirnuli javnost:
"Kad srce povede
Duši lakne, samo tamo
gde je rođena."
Siniša Džavić ostavio je dubok trag na domaćoj muzičkoj sceni. Ponikao u Mačvi, još kao dečak zavoleo je harmoniku, a tokom bogate karijere izgradio status jednog od najcenjenijih instrumentalista. Bio je vodeći harmonikaš u orkestru Žarko Josipović Škule, sa kojim je nastupao širom sveta uz najveće zvezde narodne muzike, među kojima su Predrag Živković Tozovac i Lepa Lukić.
Tokom karijere sarađivao je sa brojnim imenima sa estrade, a posebno se izdvajaju dugogodišnje saradnje sa Miloš Bojanić i Mitro Mirić. Osim na sceni, Džavić je bio cenjen i kao studijski muzičar, kompozitor i aranžer, zbog čega je u estradnim krugovima nosio nadimak „maestro“.
Poslednjih 17 godina živeo je i radio u Australiji, ali vezu sa rodnim krajem nikada nije prekidao. U maju ove godine objavio je singl „Mačvansko slatko“, koji je snimio sa Siniša Tufegdžić.
Sahrana Siniše Džavića biće održana sutra u 12 časova na groblju u Badovincima, gde će porodica, prijatelji i poštovaoci ispratiti velikog umetnika na večni počinak.
(Informer)
Preporučujemo
PARISKA NACIONALNA OPERA U VRTU GMS: Čuveni operski komadi pred Novosađanima
14. 09. 2026. u 09:16
"OJ KARLOVCI MESTO MOJE DRAGO" : U Sremskim Karlovcima počelo 55. "Brankovo kolo"
12. 09. 2026. u 13:22
Porođaj počeo čim je avion poleteo: Žalja rodila dečaka u biznis klasi
2026-09-14 14:30:00
Gvozdeni dron-vojnik u Ukrajini: Ostao bez noge, a ovo je njegova priča
2026-09-14 11:47:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko koštaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Našli džinovsku anakondu u travi kraj Dunava: Policija uhvatila zmiju - sad se svi pitaju jedno
OBIČNA šetnja obalom Dunava u Bavarskoj pretvorila se u zastrašujući susret kada je jedna žena u travi ugledala ogromnu zmiju, debelu najmanje koliko i ljudska ruka. Ispostavilo se da je reč o anakondi dugoj više od dva metra.
11. 09. 2026. u 18:41
Komentari (0)