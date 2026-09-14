PREMINUO POZNATI MUZIČAR: Kolege sa estrade se opraštaju

PREMINUO je istaknuti harmonikaš Siniša Džavić, a kolege i prijatelji opraštaju se od njega potresnim porukama.

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Muzičar i virtuoz na harmonici preminuo je danas u 67. godini u rodnim Badovincima, kod Bogatića, nakon duge i teške bolesti. Vest o njegovoj smrti brzo se proširila, a brojne kolege sa estrade počele su da se opraštaju od čoveka kog su svi poštovali i cenili.

Među prvima se oglasio pevač Aleksandar Aca Ilić, koji je sa Džavićem delio i scenu i životne uspomene, još od davne 1986. godine kada su zajedno otišli u Australiju.

"Ne volim ovakve objave, ali ovog puta moram. Umro je Siniša Džavić. Čovek dobre duše, cenjen i poštovan muzičar. Davne 1986. godine zajedno smo po prvi put došli u Australiju. Siniša je kasnije otišao za stalno u AU, sretali smo se, zajedno nastupali i zauvek ostali prijatelji. Ako je za utehu, dušu je ispustio u svojoj Srbiji, okružen svojim najmilijima. Zbogom dragi prijatelju, zbogom dobri čoveče..." napisao je Ilić uz fotografiju nastalu pre dve godine u Brizbejnu.

Uz oproštaj, podelio je i stihove koji su dodatno dirnuli javnost:

"Kad srce povede



Duši lakne, samo tamogde je rođena."

Siniša Džavić ostavio je dubok trag na domaćoj muzičkoj sceni. Ponikao u Mačvi, još kao dečak zavoleo je harmoniku, a tokom bogate karijere izgradio status jednog od najcenjenijih instrumentalista. Bio je vodeći harmonikaš u orkestru Žarko Josipović Škule, sa kojim je nastupao širom sveta uz najveće zvezde narodne muzike, među kojima su Predrag Živković Tozovac i Lepa Lukić.

Tokom karijere sarađivao je sa brojnim imenima sa estrade, a posebno se izdvajaju dugogodišnje saradnje sa Miloš Bojanić i Mitro Mirić. Osim na sceni, Džavić je bio cenjen i kao studijski muzičar, kompozitor i aranžer, zbog čega je u estradnim krugovima nosio nadimak „maestro“.

Poslednjih 17 godina živeo je i radio u Australiji, ali vezu sa rodnim krajem nikada nije prekidao. U maju ove godine objavio je singl „Mačvansko slatko“, koji je snimio sa Siniša Tufegdžić.

Sahrana Siniše Džavića biće održana sutra u 12 časova na groblju u Badovincima, gde će porodica, prijatelji i poštovaoci ispratiti velikog umetnika na večni počinak.

(Informer)