SEĆANJE NA GORANA PASKALJEVIĆA: Autentični autorski izraz Ivane Mladenović nagrađen na festivalu LIFFE

Ovogodišnje posebno priznanje „Otisak Gorana Paskaljevića“, koje već nekoliko godina dodeljuju Leskovački internacionalni festival filmske režije – LIFFE i Kristina Paskaljević, supruga proslavljenog reditelja, pripalo je Ivani Mladenović.

Danijel Ciprian Iancu

„Otiskom Gorana Paskaljevića“ nagrađuje se autentični autorski izraz, izgrađen filmski jezik i stvaralaštvo koje, kroz originalno i neposredno sagledavanje stvarnosti, afiriše čovekoljublje, razumevanje i toleranciju.

- U njenim filmovima prepoznajemo posebnu senzibilnost prema čoveku i njegovoj svakodnevnici, kao i hrabrost da se složene društvene i lične teme sagledaju bez pojednostavljenja i stereotipa. Svojim radom Ivana Mladenović potvrđuje vrednosti koje su obeležile stvaralaštvo Gorana Paskaljevića, veru u film kao mesto susreta, empatije i razumevanja među ljudima – navedeno je u obrazloženju odluke.

I. Mitić

Ivana Mladenović se zahvalila na nagradi i naglasila da joj je zbog toga neizmerno drago.

- Ove godine dobila sam nagradu „Aleksandar Saša Petrović“ na Festivalu autorskog filma i nagradu „Dušan Makavejev“ koju dodeljuje Udruženje filmskih umetnika Srbije, a sada i „Otisak Gorana Paskaljevića“. To su autori uz čije sam filmove odrastala. Vrlo rano sam osećala da u njihovim filmovima postoji nešto subverzivno, nešto što tada nisam do kraja razumela, ali što mi je govorilo da postoji hrabost da se o životu priča jasno i istinito – kazala je Mladenović i istakla da je Goran Paskaljević za nju upravo takav reditelj, neko ko je kroz sudbine „malih ljudi“ umeo da govori o mnogo širim stvarima, a da nikada iz vida ne izgubi – čoveka.

I. Mitić

Na 19. LIFFE biće prikazan najnoviji film rediteljke, koji je osvojio brojna priznanja na ovogodišnjim festivalima, „Sorella di clausura“, dok će joj prestižno priznanje LIFFE biti uručeno na zatvaranju filmske smotre, koja se održava 15. do 19. septembra.

Ivana Mladenović je rođena u Kladovu. Filmsku režiju je diplomirala u Bukureštu, gde više od dve decenije živi i radi. Njeni kratki studentski filmovi prikazivani su i nagrađivani na brojnim svetskim festivalima. Prvi dugometražni film „Ugasi svetlo“ je premijero prikazan na Tribeka festivalu u Njujorku, a autorka je i filmova: „Vojnici. Priča iz Feranterija“ i „Ivana Grozna“.

Izgled statuete „Otisak Gorana Paskaljevića“ svake godine bude inspirisan nekim od njegovih filmova. Autor se bira na konkursu koji raspisuju Kristina Paskaljević i Udruženje slikara i ljubitelja slikarstva „Kornjača“. Ovogodišnja tema bila je film „Pas koji je voleo vozove“, a pobedničko rešenje je rad mladog umetnika Strahinje Zoćevića.