„ZLATNA NIT“ SESTRAMA MITEVSKI: Specijalno priznanje leskovačkog LIFFE za afirmaciju filmske umetnosti regiona

Teona Strugar Mitevska, rediteljka iz Severne Makedonije, i njena sestra glumica Labina Mitevska ravnopravne su dobitnice ovogodišeg specijalnog priznanja za afirmaciju filmske umetnosti regiona „Zlatna nit“. Ono će im biti uručeno na otvaranju 19. Leskovačkog internacionalnog festivala filmske režije(LIFFE), koji se održava od 15. do 19. septembra.

privatna arhiva / LKC

Ovo prestižno priznanje leskovačkog festivala dodeljeno im je za izuzetan i dugogodišnji doprinos filmskoj umetnosti. Sestre Mitevski su, kako je ocenjeno, kroz plodnu saradnju izgradile prepoznatljiv autorski izraz, stvarajući dela koja snažnim i originalnim filmskim jezikom govore o univerzalnim temama duboko ukorenjenim u društvenu stvarnost regiona. U obrazloženju Umetničkog saveta i Odbora festivala je još navedeno da njihov rad predstavlja važan deo savremene regionalne kinematografije i doprinosi njenoj vidljivosti i afirmaciji u evropskim i svetskim okvirima.

- Režija je profesija koja je podjednako kreativna koliko i tehnička. Stvaranje filma poredim sa izgradnjom fabrike, mosta ili katedrale. U tom procesu proletarijat je jednako važan kao i kreatori i oni koji donose odluke. Za mene je to suština snimanja filma: snaga kolektivnog napora – kazala je Teona Strugar Mitevska koja je kao rediteljka, nakon školovanja u Njujorku, debitovala pre četvrt veka kratkometražnim filmom „Veta“.

Od tada je snimila niz filmova: „Kako sam ubila sveca“, „Ja sam iz Titovog Velesa“, „Žena koja je obrisala suze“, „Tereza i ja“, „Kad dan nije imao ime“, „Bog postoji, njeno ime je Petrunija“, „Najsrećniji čovek na svetu“ i „Majka Tereza“. Producentska kuća, koju je osnovala sa sestrom Labinom i bratom Vukom, učestvovala je i u koprodukciji nekoliko filmova, a Ministartsvo kulture Francuske joj je, 2018. godine, dodelilo tutulu viteza Reda umetnosti i književnosti.

Labina Mitevska je glumačku karijeru započela 1993. godine, kao tinejdžerka, ulogom Zamire, u filmu Milča Mančevskog „Pre kiše“, a pet godina kasnije izabrana je za „Zvezdu u usponu“ na Berlinskom filmskom festivalu, nakon uspešne saradnje sa Majklom Vinterbotomom i filmova „Dobro došli u Sarajevo“ i „Želim te“. Labina je glumačku karijeru nastavila širom Evrope ostvarivši više od 30 uloga, a u porodičnoj kompaniji zadužena je za produkciju.

privatna arhiva / LKC

- Kada smo počele da se bavimo filmom u regionu je bilo tek nekoliko rediteljki, danas ih ima na stotine i broj i dalje raste. To nam pruža ohrabrenje. Za nas, kao filmske radnice, od ključnog je značaja da zauzmemo mesto koje nam u ovoj industriji, sa pravom pripada – istakla je Labina Mitevska zahvalivši se LIFFE što postoji, jer je malo festivala posvećenih isključivo režiji.

U čast dobitnica „Zlatne niti“ publika će imati priliku da pogleda njihov poslednji film „Majka Tereza“, kao i ostvarenje „Bog postoji, njeno ime je Petrunija“, za koje je Teona Strugar Mitevska dobila Gran pri za najbolju režiju na 12. LIFFE. Ovaj festival organizuje Leskovački kulturni centar sa ciljem povezivanja filmskih autora regiona.

GLAVNI TAKMIČARSKI PROGRAM

Ovogodišnju smotru otvoriće projekcija srpskog filma „Yugo Florida“, u režiji Vladimira Tagića. Za Gran pri festivala nadmetaće se i ostvarenja: „DJ Ahmet” Georgija M. Unkovskog iz Severne Makedonije, hrvatska crnohumorna priča „Južina“ Anta Marina, „Obraz“ Nikole Vukčevića iz Crne Gore, film „Gym”, u režiji Srđana Vuletića iz Bosne i Hercegovine, drama „Belo se pere na devedeset“ slovenačkog reditelja Marka Neberšnika, a u konkrenciji za nagradu za najbolju režiju je i film srpskog reditelja Nikole Ležaića „Kako je ovde tako zeleno“.