ZAVRŠENI „MATIĆEVI DANI“ U ĆUPRIJI: Anja Davidović dobitnica nagrade „Matićev šal“ (foto)

U ĆUPRIJI je finalnim programom i uručenjem prestižne književna nagrade „Matićev šal“ završeno 45. jubilarno izdanje manifestacije „Matićevi dani“ koja je posvećena pesniku, nadrealisti, akademiku i diplomati Dušanu Matiću, rođenom u tom gradu.

Foto: Z. Rašić

Dobitnica „Matićevog šala“ za 2026. godinu je Anja Davidović (26) pesnikinja iz Beograda, čija je objavljena zbirka „Na obalama“ proglašena najboljom u konkurenciji 28 knjiga pristiglih na konkurs koji decenijama raspisuje Narodna biblioteka „Dušan Matić“.

Ova knjiga je štampana zahvaljujući nagradi „Mladi Dis“ koju je autorka dobila prošle godine, a izdavač je Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis“ iz Čačka. Kvalitet objavljenog izdanja sada je potvrđen još jednom nagradom – „Matićev šal“, koji se dodeljuje za najbolju knjigu mladog pesnika do 27 godina starosti, objavljenu između dve manifestacije „Matićevih dana“.

Na završnoj svečanosti podeljene su i nagrade pobednicima đačkog literarnog konkursa, najuspešnijim učesnicima kviza „Šta znaš o Dušanu Matiću“, dok je Plaketu za dugogodišnje učešće na likovnom konkursu „Matiću u čast“ dobio Momčilo Trajković Momo iz Beograda.

Pobednica likovnog konkursa je Emilija Jancić, mlada umetnica takođe iz Beograda, za delo „The Beauty of This Ride Ahead“.