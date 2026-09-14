Kultura

ZAVRŠENI „MATIĆEVI DANI“ U ĆUPRIJI: Anja Davidović dobitnica nagrade „Matićev šal“ (foto)

Зорана Рашић
Zorana Rašić

14. 09. 2026. u 12:13

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U ĆUPRIJI je finalnim programom i uručenjem prestižne književna nagrade „Matićev šal“ završeno 45. jubilarno izdanje manifestacije „Matićevi dani“ koja je posvećena pesniku, nadrealisti, akademiku i diplomati Dušanu Matiću, rođenom u tom gradu.

ЗАВРШЕНИ „МАТИЋЕВИ ДАНИ“ У ЋУПРИЈИ: Ања Давидовић добитница награде „Матићев шал“ (фото)

Foto: Z. Rašić

Dobitnica „Matićevog šala“ za 2026. godinu je Anja Davidović (26) pesnikinja iz Beograda, čija je objavljena zbirka „Na obalama“ proglašena najboljom u konkurenciji 28 knjiga pristiglih na konkurs koji decenijama raspisuje Narodna biblioteka „Dušan Matić“.

Ova knjiga je štampana zahvaljujući nagradi „Mladi Dis“ koju je autorka dobila prošle godine, a izdavač je Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis“ iz Čačka. Kvalitet objavljenog izdanja sada je potvrđen još jednom nagradom – „Matićev šal“, koji se dodeljuje za najbolju knjigu mladog pesnika do 27 godina starosti, objavljenu između dve manifestacije „Matićevih dana“.

Na završnoj svečanosti podeljene su i nagrade pobednicima đačkog literarnog konkursa, najuspešnijim učesnicima kviza „Šta znaš o Dušanu Matiću“, dok je Plaketu za dugogodišnje učešće na likovnom konkursu „Matiću u čast“ dobio Momčilo Trajković Momo iz Beograda.

Foto: Фото: З. Рашић

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Pobednica likovnog konkursa je Emilija Jancić, mlada umetnica takođe iz Beograda, za delo „The Beauty of This Ride Ahead“.

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