NASLEĐE ZA BUDUĆNOST: Svečanim programom u Vukovom domu kulture večeras su otvoreni predsaborski dani 93. Vukovog sabora.
SVEČANIM programom u Vukovom domu kulture večeras su otvoreni predsaborski dani 93. Vukovog sabora.
Svečanosti su prisustvovali episkop šabački gospodin Jerotej sa sveštenstvom, predstavnici javnog i kulturnog života, ustanova i institucija, kao i poštovaoci Vukovog dela. U ime Grada Loznice i gradonačelnice Dragane Lukić prisutne je pozdravio zamenik gradonačelnika Petar Gavrilović.
Gavrilović je istakao da Vukov sabor više od devet decenija zauzima posebno mesto u kulturnom životu Srbije i da su Loznica i Tršić njegov prirodni i nerazdvojni deo.
- Pravo trajanje nije samo u broju godina. Ono se meri time da li svaka nova generacija prepoznaje vrednost onoga što je nasledila i ima snage da tom nasleđu doda nešto svoje - poručio je Gavrilović.
Akademik Svetislav Božić govorio je o Vukovom delu, srpskom jeziku i ćirilici, kao i o značaju Tršića i Vukovog sabora u očuvanju kulturnog nasleđa. On je naglasio da je Tršić danas sposoban da ugosti najveća imena u oblasti srpskog jezika i književnosti i da na najvišem naučnom nivou okupi slovenski svet.
- Ostaje nam da proslavljamo Vukovo delo, da budni osluškujemo njegovu primenu, ali da u svom umu, znanju i srcu, u duhovnoj posvećenosti, budemo kadri da držimo ključeve energije srpskoga jezika - rekao je Božić.
Svečani program počeo je „Himnom Vuku“ Stevana Stojanovića Mokranjca, koju je izveo hor Gimnazije „Vuk Karadžić“ u Loznici, pod upravom dirigenta Darka Nestorovića. Usledio je koncert „Šapat Sent Andreje“ Srpskog kamernog orkestra, pod dirigentskom palicom Đorđa Pavlovića, uz nastup soprana Sanje Kerkez, prvakinje Opere Narodnog pozorišta u Beogradu.
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