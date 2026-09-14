“BELI” ZA BOGUTOVIĆA: Priznanje novinaru “Novosti”
DRAGAN Bogutović, novinar i dugogodišnji urednik Kulturne rubrike "Večernjih novosti" u penziji ovogodišnji je dobitnik nagrade „Beli“, koja se, za izuzetan doprinos novinarstvu u oblasti kulture, dodeljuje u znak sećanja na Radovana Belog Markovića, jednog od najznačajnijih savremenih srpskih književnika, koji je živeo, stvarao i počiva u Lajkovcu, saznaju „Novosti“. Priznanje je utemeljilo i dodeljuje Udruženje „Beli Povlen“.
Nagrada, koja će na manifestaciji „Povlenski sabor u gospojinske dane“ Bogutoviću svečano biti dodeljena u ponedeljak 21. septembra, u Vrtu časti, na Povlenu, ponad Valjeva, sastoji se od specijalnog priznanja „Povlenske kugle“, umetničke povelje i novčanog iznosa. Uručiće je darodavac, privrednik Živorad Lazarević iz Lajkovca, dugogodišnji prijatelj književnika Radovana Belog Markovića.
Odluku od dodeli značajnog priznanja našem kolegi Bogutoviću doneo je žiri čiji je predsednik dr Zoran Živković, a članovi Violeta Milošević, direktor Matične biblioteke „Ljubomir Nenadović“ u Valjevu, Vesna Jovanović, dugogodišnja novinarka i urednik kulture Informativnog programa RTS, Slobodan Ćirić, novinar valjevskog lista „Napred“ i Radovan Lazarević, novinar dopisništva RTS u Valjevu u penziji.
Dosadašnji laureati
Prvi dobitnik Nagrade „Beli“ 2022. godine bio je Miloš Jevtić, doajen srpskog novinarstva, dugogodišnji urednik Drugog programa Radio Beograda, zatim Radovan Popović, Slobodan Stojićević, dr Milivoje Pavlović i posthumno Branislav Krca Rakić.
- Priznanje koje nosi ime Belog trebalo bi da bude svojevrsni demanti da novinari slave samo druge, već da ima neko ko će da nagradi i njih za nesebičnu službu nečemu što je važnije od nas – rekao je „Novostima“ povodom ustanovljenja nagrade „Beli“ akademik i pesnik Matija Bećković, predsednik Udruženja „Beli Povlen“. - Nagrada „Beli“ treba da podseća novinare da nijedna služba, pogotovo služba kulturi nije zaludna, a Udruženje „Beli Povlen“ sve će učiniti da budu zapaženi oni koji to zaslužuju. Beli Marković biće nevidljivi član žirija, a njegovo delo najvažniji orijentir za dodelu nagrade. Radovan Beli Marković počeo kao novinar u valjevskom listu „Napred“, gde je prvo uočen njegov originalni spisateljski dar. Iz te redakcije izrastao je jedan od naših najznačajnijih romansijera i najobdarenijih sinova srpskog jezika.
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