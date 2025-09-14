Kultura

PREMINUO POZNATI GLUMAC: Umetnik nas napustio u 57. godini

Novosti online

14. 09. 2025. u 17:57

GLUMAC Dmitrij Lagačev preminuo je u 57. godini.

ПРЕМИНУО ПОЗНАТИ ГЛУМАЦ: Уметник нас напустио у 57. години

Foto: Pixabay

Uzrok smrti glumca nije naveden.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KRV I PEPEO JASENOVCA U SIMFONIJI HRVATSKOG ZLA: Zečević povodom premijere novog filma Deca Kozare od Lordana Zafranovića
Kultura

0 9

KRV I PEPEO JASENOVCA U SIMFONIJI HRVATSKOG ZLA: Zečević povodom premijere novog filma "Deca Kozare" od Lordana Zafranovića

Ovo je prvi film koji gotovo u celosti otkriva duboki ponor u duši srpskog naroda. Baš zato što smo ga i bili i nismo bili svesni, što nas već više od osamdeset godina progoni kroz san i javu, kroz krvavi i zaumni košmar našeg ukupnog postojanja, mi još ne možemo da povežemo sve te užasne slike u jednu simfoniju zla. To je učinio nama Srbima najveći živi hrvatski filmski reditelj Lordan Zafranović, koji je gotovo slučajno otkrio krv i pepeo Jasenovca radeći nešto drugo u kraju gde je postojao muzej ovog grdnog sudilišta, po prvi put dotaknuvši njegove demonske memorabilije. Sam kaže da je od tog trenutka prestao da normalno živi, da ga je tada obuzela prava manija gonjenja za još i još takvih slika, pa je kopao dublje, divlje i grozničavo, gonjen nekom strašnom morijom koju jedni nazivaju savešću, a drugi Božjom silom u nama.

14. 09. 2025. u 15:25

VEČE OPERE I EMOCIJA NA BEOGRADSKOJ SCENI: TAMARA RAĐENOVIĆ I MAESTRO KOICHIRO KANNO
Kultura

0 2

VEČE OPERE I EMOCIJA NA BEOGRADSKOJ SCENI: TAMARA RAĐENOVIĆ I MAESTRO KOICHIRO KANNO

Opersku divu, Tamaru Rađenović, čiji se jedinstven glas i iskreni muzički izraz prepoznaju na scenama širom sveta, uskoro će imati priluku da ponovo sluša i beogradska publika. Održaće koncert u Beogradu, u Plavoj dvorani Sava centra, 29. decembra 2025. godine, a na sceni će joj se pridružiti Beogradski simfonijski orkestar i hor od preko 150 izvođača, dok će program predvoditi japanski dirigent Koičiro Kano.

11. 09. 2025. u 15:50 >> 15:51

Politika
Tenis
Fudbal
NIKOLA JOKIĆ NEĆE VIŠE IGRATI ZA SRBIJU? Legendarni košarkaš zabrinuo naciju, pomenuo i Pešića

NIKOLA JOKIĆ NEĆE VIŠE IGRATI ZA SRBIJU? Legendarni košarkaš zabrinuo naciju, pomenuo i Pešića