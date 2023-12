NOVODIŠNJI MATINE: Na Kolarcu 31.decembra koncert sa operskim, džez i pop zvucima

OD Baha do Bitlsa čuće se kompozicije u programu pod nazivom "Novogodišnji matine" koji Kolarčeva zadužbina organizuje 31. decembra: uz brojne goste, pred publikom će nastupiti Sava Vemić, višestruko nagrađivani operski pevač sa uspešnom međunarodnom karijerom.

foto Promo

U okviru programa najavljena je dodela priznanja za trajni doprinos muzičkom životu Beograda, a dobitnici su legendarni umetnici, stogodišnjaci - pionir jugoslovenske džez scene Vojislav Bubiša Simić i čuveni dirigent Mladen Jagušt.

Potom počinje koncert Kolarčevog Fly Me to the Moon Jazz Quintet sa pevačima i specijalnim gostima, a publika će uživati u zvucima muzike Kola Portera, Frenka Sinatre, Dina Martina i drugih.