"SPREMAMO SE ZA SARADNJU SA AMERIKOM O VAŽNOJ TERITORIJI" Iz Moskve pojasnili o kojoj je tačno reč

Moskva namerava da razvija saradnju sa Vašingtonom na Arktiku, izjavio je šef Ruskog fonda direktnih investicija (RFPI), specijalni predstavnik predsednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.

Foto: Profimedia/Ilustracija/Vikipedija

„Spremamo se za saradnju sa Sjedinjenim Državama u Arktiku“, napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks.

Dmitrijev je danas otputovao u Majami radi razgovora o regulisanju sukoba u Ukrajini. Prema informacijama portala Aksios, on bi mogao da se sastane sa specijalnim izaslanikom Stivenom Vitkofom i zetom američkog lidera Džaredom Kušnerom.

Ministar za razvoj Dalekog istoka i Arktika Aleksej Čekunkov ranije je ukazao da potencijal za saradnju Rusije i SAD u Arktiku postoji u oblastima eksploatacije i transporta energenata, đubriva, obojenih, plemenitih i retkih zemnih metala. Kao posebna tema, prema njegovim rečima, može se razmatrati prerada gasa.

U oktobru je Dmitrijev govorio o perspektivama izgradnje međukontinentalnog tunela između Aljaske i Rusije uz primenu tehnologija kompanije Boring kompani. On je naveo da bi za realizaciju projekta bilo potrebno do osam milijardi dolara, kao i da bi tunel mogao da bude izgrađen za manje od osam godina. Dmitrijev je dodao da je fond razmatrao postojeće predloge, uključujući železničku vezu SAD—Kanada—Rusija—Kina, i da će podržati najodrživije rešenje.

Predsednik SAD Donald Tramp ranije je takvu ideju nazvao zanimljivom. Istovremeno, zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova istakla je da izgradnja takvog tunela nije moguća bez političke volje.

(Sputnjik)