ZORAN PAJIĆ ZA "TV NOVOSTI": LJubav je siguran oslonac u svetu punom izazova, a Konstantin je između razuma i osećanja (FOTO)

POPULARNI glumac Zoran Pajić, prepoznatljivo TV lice svoje generacije, ulazi u novu televizijsku sezonu sa ulogom koja spaja humor, emociju i porodičnu dramu.

Foto: Aleksandar Krstović/PRVA

Posle zapaženih uloga u serijama koje su obeležile domaći TV prostor, Pajić u romantičnoj komediji „Dadilja na selu“ (koju gledamo od juče, 18. decembra, pa svakog četvrtka i petka u 21 sat na TV Prva), donosi lik čoveka zatvorenog u formu, ali gladnog ljubavi, dok istovremeno, svakog utorka u 21.15h na istoj televiziji, kroz humanitarni format „Hajde da se volimo“, pokazuje da gluma nije samo zanat, već i odgovornost prema ljudima i vremenu u kom živimo.

Iako ga publika i danas najčešće vezuje za seriju „Istine i laži“, koja se godinama reprizira i ne gubi na gledanosti, Zoran je glumac koji svoj put gradi tiho, uporno i bez kompromisa. Diplomac Akademije umetnosti u Beogradu, iz klase legendarnog Predraga Ejdusa, danas je u fazi kada sa zrelošću dolazi i unutrašnja sloboda. Upravo ta sloboda, kako kaže, u razgovoru za „TV novosti“, najviše ga je obuzela na snimanju nove serije, ali i u susretima sa ljudima čije životne priče menja kroz humanitarni rad, podsećajući da je ljubav najjači pokretač svega. Foto: Aleksandar Krstović/PRVA

*Kakvi su utici sa snimanja serije „Dadilja na selu“ i šta očekujete od uloge?

- Mogu slobodno da kažem da sam se najopuštenije i najslobodnije osećao baš na ovom snimanju. Možda to ima veze i s dosadašnjim iskustvom, ali mislim da je i do odlične ekipe ispred, ali i iza kamera. Mnogo sam zavoleo ulogu Konstantina Maksimovića i osećao sam se prijatno u njegovim cipelama. Jedva sam dočekao da igram u komediji i eto, Konstantin je došao baš u pravo vreme kada sam spreman za ovakvu vrstu izazova.

*Po čemu je ova serija posebna?

- Po žanru je romantična komedija. Mislim da je posebna jer sa sobom nosi neku posebnu energiju. Mica, dadilja sa sela, dolazi u jednu uglađenu beogradsku porodicu iz visoke klase kojoj je potrebna njena pomoć u svakom smislu. Mislim da ono što naša serija nudi je smeh, toplinu, lepu emociju, čak i setu, kao i neke lucidne i uvrnute situacije i kada se sve to pomeša, dobićete seriju u kojoj će cela porodica uživati.

*Kakav je Konstantin Maksimović kog tumačite u seriji?

- On je samohrani otac troje dece i uvaženi arhitekta. Njemu je još od malih nogu život bio određen. Odlazak u internat, diploma arhitektonskog fakulteta i nasleđivanje porodičnog biroa, sve je on to morao da ispuni kako bi zadovoljio roditelje i svoje pretke. Roditelji nisu obraćali pažnju na njegove potrebe, niti su mu pružali saosećajnost i ljubav, što se kasnije odražava i na njegov odnos prema deci. Iako ih neizmerno voli, Konstantin ne zna na pravi način da izrazi emocije prema njima, već mu je najbitnije da ne obrukaju prezime Maksimović. Posle smrti njegove voljene supruge, on je ostao sam s troje dece i zaista se teško snalazi u toj ulozi. Trudi se da bude strog, iako to nije njegova prava priroda. I pored krute spoljašnosti u dubini duše je onaj dečak kome je potrebna ljubav, razumevanje i pažnja. Na svu sreću dolazi Mica koja će dosta toga promeniti u njihovim životima.

*Glavna ženska poverena je Mirki Vasiljević. Kako ste se snašli vas „dvoje u kadru“?

- Mirka je veliki profesionalac i poseduje izraženu glumačku inteligenciju. Nije od onih glumaca koji samo čekaju da izgovore svoju repliku, nego pažljivo sluša kolegu u sceni i pazi na svaki detalj, od kostima do scenografije. Potpuno je predana i ništa ne prepušta slučaju. Ume da posavetuje i pomogne kolegama i uloga Mice joj odlično pristaje. Ceo kasting je baš pogođen, a to nam je donelo lakoću i uživanje u igri.

*Gledamo vas i u formatu „Hajde da se volimo“ koji je humanitarnog karaktera i mnogim ljudima u projetku „menjate život iz korena“. Šta vam prolazi kroz glavu dok razgovarate i radite sa njima?

- Često se podsetim koliku snagu ljubav poseduje. Da je ljubav zaista pokretač svega, a da dobrota i saosećajnost može ljudima mnogo da pomogne. Baš zato i radim ovaj projekat, jer i pored svakakvih izazova u životu, nikada nisam odustajao od dobrote i vere u ljubav. Mnogima možda ovo zvuči otrcano, mnogi su izgubili veru u ljude i dobro, ali baš zato mi je i drago da sam deo ove emisije, jer želim da ih uverim u suprotno. Koliko zapravo ljudima treba zagrljaj, topla reč i saznanje da nisu sami, da postoje ljudi koji ih razumeju i da žele da im pomognu. I kad se razočarate iz ovog, ili onog razloga, uvek treba imati na umu da to nije kraj i da vam život donese neke ljude koji će vam pomoći i pružiti nadu. Foto: Aleksandar Krstović/PRVA

*Šta vam je najupečatljivije, ko je ili šta je na vas ostavilo najjači utisak u emisiji?

- Mnoge priče, jer je svaka posebna na svoj način, ali izdvojio bih divnu Miroslavu koja na svom biciklu prelazi kilometre i kilometre, po snegu, kiši, vetru kako bi odnela garderobu, hranu, piće i lekove onima kojima je to najpotrebnije. Ona je pravi primer da postoje osobe koje pomažu drugima, a da ne traže ništa za uzvrat.

*Kako se kao voditeljski par „dopunjujete“ sa Marinom Ćosić?

- Uživam u radu s Marinom. Ume da sasluša i pomogne. Saoseća se sa sagovornicima, pažljiva je i jedna velika duša. Razumemo se i kad ćutimo i zadovoljstvo mi je da radim s njom.

*Smatrate li da trenutna hiperprodukcija serija ne može da ugrozi njihov kvalitet?

- Zavisi šta je za koga kvalitet. Za mene je jedna od naših kvalitetnijih serija „Grlom u jagode“, za nekoga nešto drugo. Snimalo se i u Jugoslaviji dosta, bilo je i kvalitetnijih serija i onih manje. Kao mali obožavao sam „Kamiondžije“. Ali ono što je najbitnije, publika nepogrešivo prepozna kvalitet i ume da nagradi. Takođe, i vreme je najbolji pokazatelj kvaliteta.

*Pamtite li neki važan savet od profesora Predraga Ejdusa, koji je bio vaš mentor?

- Da je gluma jedna velika borba. Borba sa samim sobom i s ulogama. Baš kao i život. Nema opuštanja nikad. Koncentracija, prisutnost, kao i ogroman rad su veoma bitni za svakog glumca. Foto: IMBd

*Nekada je to važilo za Milenu Dravić i Ljubišu Samardžića ili Miru Banjac i Batu Stojkovića. Ko su vam omiljeni televizijski parovi?

- Tu su još i Mija i Čkalja, Vesna Trivalić i Milan Gutović, Radmila Savićević i Bata Živojinović, Marko Nikolić i Svetlana Bojković.

*Jednom ste rekli da ne biste voleli da igrate nagi. Znači li to da niste spremni na sve izazove koje gluma sa sobom nosi?

- Biti nag i nije neki glumački izazov, to je za mene više pitanje scenarija i reditelja. Da li ima smisla ili nema. Za mene je izazov da igram ulogu koja je potpuno drugačija od mene. Da pronađem u sebi nešto što do tada nisam ni znao da posedujem. Da to probudim i osvestim. Da nalazim glumačka rešenja, da ulazim u najmračnije delove psihe likova.

*Serija ili film koji su na vas edavno ostavili snažan utisak?

- Menjalo se s godinama, ali trenutno to su dva filma. Bergmanova „Persona“ i „Ogledalo“ Tarkovskog. Filmovi koje sam i po više od pet puta gledao i uvek pronađem nešto novo, u meni probudi neku novu emociju. Tarkovski je lirika, budi u meni melanholiju, nostalgiju, osećanje koje je svojstveno samo meni, dok uz „Personu“ uvek nešto novo spoznam o sebi i ljudima.

*U kojim predstavama vas gledaoci trenutno mogu pratiti?

- Trenutno zbog snimanja nisam aktivan u pozorištu, ali od sledeće godine će me sigurno biti. Baš sam se uželeo pozorišta i tog živog kontakta s publikom. Foto: Smart media production

*Na vašem TikTok profilu, najčešće snimate zabavne video-snimke sa porodičnom tematikom. Zašto vas zanimaju baš takvi odnosi?

- Osim što su zabavni, trudim se i da ogolim našu stvarnost i porodične odnose. Često su komentari tipa prvo si me nasmejao, a onda rastužio, a to je ono što sam i želeo da postignem. Za mene su ti klipovi i neka vrsta terapije, baš kao i gluma. Pokušavam da dođem do nekih odgovora i neke stvari mi zaista postanu jasnije. Uživam da se bavim našim mentalitetom, da otkrivam zbog čega su ti porodični odnosi baš takvi kakvi jesu, da dolazim do zaključaka, da uz pomoć psihologije saznam koje su to transgeneracijske traume, modeli ponašanja koji se stalno ponavljaju. A sve to želim da predstavim na neki komičan način koji ume i da nasmeje, ali i da natera na razmišljanje.

*Da li imate voj omiljeni video?

- Svaki video s ljubomornom i posesivnom „Devojkom od sina“ mi je zanimljiv. A babu su mnogi zavoleli, a ja uživam da je igram, jer je negde ona najmudrija u porodici, a niko je ne shvata ozbiljno. Ona uvek kaže istinu, koju drugi članovi porodice neće, ili ne žele da čuju. Foto: Emotion production

*Šta vas ispunjava, šta vam donosi radost?

- Ispunjava me smisleni razgovor s bliskim ljudima o nekim temama koje me interesuju, kad čitam dobru knjigu, kad odgledam odličan film. Ispunjava me kad pomažem drugima, kad osetim dobrotu među ljudima. Ispunjavaju me putovanja, analize svega i svačega, more, kada se smejem s najbližima.

*Kako vidite sebe u periodu od deset godina, na privatnom i na poslovnom planu?

- Zamišljam sebe kao boljeg čoveka, s novim saznanjima, novim ulogama koje me ispunjavaju, ljudima koje volim. Zamišljam sebe kao nekog ko ne stagnira, već napreduje, kao nekog ko nije izgubio veru u dobro.

