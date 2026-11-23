ZABELELA se od jutros Srbija.

Foto: Printskrin/ Instagram/ infokop

Jaka kiša u višim planinskim predelima prešla je u susnežicu i sneg.

Na Suvoboru snažno veje sneg. Od jutros pada na Zlatiboru i na Tari, ali i na Kopaoniku.

Prvi sneg na Sljemenu, u Sarajevu i Banjaluci

Prve ovogodišnje snežne pahulje zabelele su danas i delove Banjaluke, Sarajeva, a pao je sneg i na Sljemenu.

U Banjaluci ga ima u naselju Starčevici. I Sarajevo je jutros dočekalo prve ovogodišnje snežne pahulje, a zabelelo se i u Krupi na Uni. Sljeme trenutno beleži devet centimetara snega. Trenutačno je na Sljemenu sunčano jer sa severozapada jača anticiklon, ali od srede stiže novi prodor vlažnog vazduha, kada se očekuju i novi sneg.

(Tanjug)

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