U ŠUMSKOM pojasu ispod manastira u beogradskom naselju Slanci, lovci su danas pronašli beživotno telo nepoznate osobe.

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Prema prvim nezvaničnim informacijama, lovci su tokom obilaska terena u nepristupačnom delu šume uočili telo, nakon čega su odmah alarmirali policiju i Hitnu pomoć.

Na lice mesta su ubrzo stigle jake policijske snage koje su obezbedile teren i započele uviđaj, a o celom slučaju je odmah obavešteno i nadležno tužilaštvo.

Za sada nije poznat identitet preminule osobe, kao ni pol, starost, niti koliko se dugo telo nalazilo na toj lokaciji. Takođe, još uvek nema zvaničnih informacija o tome da li na telu postoje vidljivi tragovi nasilja.

Po nalogu dežurnog tužioca, telo će biti prevezeno na Institut za sudsku medicinu gde će biti obavljena obdukcija. Tek nakon rezultata obdukcije i toksikoloških analiza biće poznat tačan uzrok smrti, kao i identitet nastradale osobe.

Istraga je u toku.

(Telegraf)