PRIZORI UŽASA NA PUTU KA ZLATARU: Poginuo meštanin Sjenice nakon što ga je udario vozač iz Novog Pazara, automobil potpuno smrskan
U STRAVIČNOJ saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Prijepoljskoj ulici u Sjenici, na putnom pravcu ka Zlataru, život je izgubio meštanin Senad Džigal.
Prema prvim, još uvek nezvaničnim informacijama, u tragediji je učestvovao A. M. iz Novog Pazara, koji je upravljao putničkim vozilom i tom prilikom udario nastradalog Džigala.
Prizori užasa na mestu nesreće
O razmerama i silini udara svedoče jezivi prizori sa lica mesta. Automobil koji je učestvovao u udesu je gotovo u potpunosti smrskan, sa teško deformisanom karoserijom. Delovi vozila rasuti su duž i pored kolovoza, a kolika je bila jačina sudara najbolje pokazuje podatak da je veliki deo motorskog sklopa izleteo iz ležišta i završio van automobila.
Na terenu su odmah intervenisale ekipe Hitne pomoći i policije, dok su se oko uništenog vozila okupili vidno potreseni građani.
Čeka se zvaničan izveštaj policije
Tačan sled događaja, brzina kretanja, kao i sve okolnosti pod kojima je došlo do ovog tragičnog ishoda još uvek nisu zvanično saopšteni. Pripadnici saobraćajne policije i nadležno tužilaštvo obavljaju uviđaj, nakon kojeg će biti utvrđen tačan uzrok nesreće i eventualna odgovornost učesnika.
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Crni niz na sjeničkim ulicama
Smrt Senada Džigala još jednom je duboko potresla Sjenicu i ponovo otvorila goruće pitanje bezbednosti saobraćaja u ovoj opštini.
Podsetimo, ovo je samo još jedna u nizu teških nesreća na ovom području u poslednje vreme. Javnost i dalje pamti martovsku tragediju na sjeničkom tranzitu, kada su život izgubile majka i ćerka, kao i učestale udese na zaobilaznici u Ulici Milorada Jovanovića, zbog kojih su meštani u više navrata apelovali na nadležne da hitno preduzmu mere kako bi se zaštitili pešaci, a posebno deca.
(Sandžak Danas)
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