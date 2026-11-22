MLADIĆ NOŽEM UBO DEVOJKU U TC "GALERIJA": Policija na terenu, stanje povređene nepoznato (FOTO)
U TRŽNOM centru "Galerija"u Beogradu došlo je do teškog incidenta kada je, prema prvim informacijama sa terena, mladić nožem napao i ubo devojku.
Kako saznajemo, napad se dogodio unutar objekta, u garaži.
Za sada nema zvaničnih informacija o stepenu povreda napadnute devojke, niti o njenom trenutnom zdravstvenom stanju.
Na lice mesta upućene su ekipe Hitne pomoći i pripadnici policije, koji rade na rasvetljavanju svih okolnosti ovog napada i identifikaciji učesnika.
Više detalja biće poznato nakon policijskog uviđaja.
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