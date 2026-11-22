NA AUTO-PUTU kod Šimanovaca večeras se dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva putnička automobila, a saobraćaj na ovoj deonici je znatno usporen.

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Do sudara je došlo neposredno ispred suženja kolovoza zbog radova koji se izvode na putu.

Prema informacijama sa lica mesta, jedno vozilo udarilo je u zaštitnu ogradu, dok je na drugom automobilu gotovo u potpunosti uništen zadnji deo, prenosi Kurir.

Zbog ove nezgode na auto-putu su se formirale velike kolone vozila u sve tri saobraćajne trake, pa se vozači suočavaju sa dužim zadržavanjima.

Na prilazu zoni radova na snazi je ograničenje brzine od 60 kilometara na čas.

Na mestu udesa nalazi se patrola saobraćajne policije.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li ima povređenih osoba.

Na deonici auto-puta između petlji Pećinci i Šimanovci u toku su radovi na rehabilitaciji kolovoza koji traju do 27. novembra, najavili su JP "Putevi Srbije".

Vozačima se savetuje dodatni oprez i poštovanje privremene saobraćajne signalizacije.

(Kurir)