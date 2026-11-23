Čak 11 igrača sa Marakane nalazi se u Kataru

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Kadetska reprezentacija Srbije započela je svoju mundijalsku avanturu u Kataru na način koji budi optimizam širom zemlje. U premijernom kolu Svetskog prvenstva do 17 godina, izabranici selektora Igora Matića pokazali su zrelost, karakter i kvalitet, savladavši Honduras rezultatom 2:0. Time su Orlići napravili ogroman korak ka nokaut fazi i poslali jasnu poruku rivalima da u Katar nisu stigli kao puki posmatrači, već sa ambicijom da se bore za sam vrh.

Vremena za predah na ovakvim turnirima nema – već sutra Srbiju očekuje drugi meč na šampionatu, veoma važan duel protiv selekcije Japana. Biće to pravi test za ovu generaciju i prilika da se novim trijumfom praktično overi plasman u narednu rundu.

Heroj prve pobede bio je dvostruki strelac Tadija Samardžić, brat našeg A reprezentativca Lazara Samardžića, ali je najlepši pečat na drugi pogodak udaren iz Ljutice Bogdana – sjajnom asistencijom Mateja Strike, fudbalera Crvene zvezde. A upravo je taj detalj samo vrh ledenog brega jedne mnogo veće priče koja ovih dana odjekuje fudbalskim svetom.

Brojka od koje zastaje dah: Zvezda ispred Barselone!

Dok navijači prate dešavanja na terenima u Kataru, sa zvaničnih mundijalskih lista stigao je podatak na koji svaki ljubitelj fudbala u Srbiji može da bude ponosan: Crvena zvezda je na Svetsko prvenstvo za igrače do 17 godina poslala čak 11 fudbalera!

Time je šampion Srbije zauzeo neverovatno drugo mesto na čitavoj planeti po broju predstavnika na ovom takmičenju. Ispred crveno-belih je samo mozambički Blek Buls sa 12 igrača, dok Zvezda drugu poziciju deli sa kostarikanskim Alahuelenseom. Ono što ovaj podvig čini gotovo nestvarnim jeste pogled na klubove koji su ostali iza beogradskog velikana – dovoljno je reći da čuvena Barselona, sinonim za rad sa mladima, u Kataru ima osam svojih igrača, tri manje od Crvene zvezde!

Sistem koji daje rezultate: Kako radi mašinerija iza juga Marakane

Ovakav podatak nije plod slučajnosti, niti srećnog spleta okolnosti u jednoj generaciji. On je direktna posledica dugogodišnjeg, planskog i izuzetno ozbiljnog rada u Omladinskoj školi Crvene zvezde. U Ljutice Bogdana su odavno shvatili da se moderan klub ne gradi samo kupovinom gotovih igrača, već stvaranjem sopstvene baze koja može da odgovori najvišim evropskim i svetskim zahtevima.

Ulaganja u infrastrukturu, modernizacija trenažnog procesa, pažljivo selektirani stručni kadrovi i široka skauting mreža doveli su do toga da Zvezda danas ne pravi samo talente za domaće prvenstvo, već formira igrače za najveću svetsku scenu. Posebno važan segment tog sistema je i prelaz iz juniorskog u seniorski fudbal. Mnogi od ovih momaka već su osetili težinu profesionalnih duela – neki podno severne tribine u prvom timu Crvene zvezde, a neki kroz sistematsko kaljenje u Grafičaru.

Upravo taj most između omladinaca i prvog tima omogućava im da na Svetsko prvenstvo dođu taktički obučeni, fizički spremni i mentalno čvrsti, dok se od ostalih već od naredne sezone očekuje isti taj seniorski iskorak.

Da Zvezdina škola ima ogroman ugled i van granica naše zemlje, najbolje svedoči činjenica da su crveno-beli svojih 11 bisera rasporedili u čak tri različite reprezentacije: Srbja sedam igrača, Crna Gora tri igrača i Kina jednog igrača.

Čitavu okosnicu našeg nacionalnog tima čine deca Crvene zvezde. Pored asistenta kod drugog gola protiv Hondurasa, Mateja Strike, dres Orlića u Kataru nose i golman Savo Radanović, zatim Dragan Anokić, Ognjen Matanović, Strahinja Baucal, Filip Đurić i Andrej Sibinović. Gotovo dve trećine startne postave Srbije čine momci koji se svakodnevno razvijaju na terenima iza juga Marakane.

Zvezda tradicionalno okuplja i najtalentovanije dečake iz regiona. Selekcija Crne Gore, koja je na startu turnira remizirala sa Dominikanskom Republikom (1:1), u svojim redovima ima trojicu crveno-belih aduta – golmana Danila Koljčevića, Luku Vušurovića i Veska Čukića.

Koliko je skauting i program razvoja na Marakani prepoznat i na dalekim tržištima govori primer Vana Sjanga, Zvezdinog fudbalera koji je u Kataru nastupio za selekciju Kine u teškom meču i ubedljivom porazu od favorizovane Španije.

Svetla budućnost i za Zvezdu i za Srbiju

Kada jedan klub na najveću svetsku smotru fudbala u ovom uzrastu pošalje čitav jedan tim i pritom iza sebe ostavi velikane poput Barselone, to je najjači mogući garant da se na Marakani radi vrhunski posao.

Za Crvenu zvezdu to znači sigurnost na duže staze – dolaze generacije koje nose DNK kluba, koje znaju šta znači pritisak pobede i koje će u godinama pred nama biti okosnica prvog tima, ali i izvor ogromne finansijske stabilnosti.

S druge strane, još važnije je to da od ovakvog sistema Crvene zvezde profitira čitav srpski fudbal.