Dobre vesti za Partizan: Luka Vildoza spreman za Dubai
Odlične vesti za Đoana Penjeroju pred gostovanje Partizana u Dubaiju.
Kako prenosi "Meridian sport", Luka Vildosa se oporavio i biće među putnicima za Dubaiji. Argentinac je propustio mečeve protiv Bešiktaša i Dubaija u ABA ligi.
Što se tiče ostalih igrača, Itan Tompson još uvek nije dovoljno zalečio problem sa leđima, dok je Lamar Stivens tek na početku oporavka od povrede i obojica će ostati u Beogradu. Neće biti u sastavu ni Dereka Vilisa.
Meč između Dubaija i Partizana u Evroligi je na programu u sredu od 17 časova.
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