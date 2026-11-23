Odlične vesti za Đoana Penjeroju pred gostovanje Partizana u Dubaiju.

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Kako prenosi "Meridian sport", Luka Vildosa se oporavio i biće među putnicima za Dubaiji. Argentinac je propustio mečeve protiv Bešiktaša i Dubaija u ABA ligi.

Što se tiče ostalih igrača, Itan Tompson još uvek nije dovoljno zalečio problem sa leđima, dok je Lamar Stivens tek na početku oporavka od povrede i obojica će ostati u Beogradu. Neće biti u sastavu ni Dereka Vilisa.

Meč između Dubaija i Partizana u Evroligi je na programu u sredu od 17 časova.