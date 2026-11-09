UŽAS NA ZLATIBORU: Pronađeno telo devojke, sumnja se da je ubijena i bačena sa terase?

PRAVA tragedija odigrala se danas na Zlatiboru, gde je, prema prvim nezvaničnim informacijama, pronađeno beživotno telo mlađe ženske osobe, stare oko dvadesetak godina.

Foto: Profimedija/Alamy/KSCHiLI

Kako saznaje Telegraf, sumnja se na stravičan zločin.

Devojka je navodno najpre zverski usmrćena sa više teških povreda, a potom je njeno telo bačeno sa terase jednog objekta.

Policija blokirala područje, dežurni tužilac na terenu

Na lice mesta hitno su upućene brojne policijske patrole, forenzičari i dežurni javni tužilac koji obavlja uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti ove jezive tragedije.

Potraga za osumnjičenim

Za ovaj svirepi zločin sumnjiči se državljanin Rusije, koji je odmah nakon krvavog pira pobegao u nepoznatom pravcu.

Policija intenzivno traga za osumnjičenim, a prema našim saznanjima, preduzimaju se sve mere i blokirani su pravci kako bi mu se što pre ušlo u trag.

Uviđaj je u toku.

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