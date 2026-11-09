Suđenja

UBICA IZAŠAO IZ ZGRADE: Gledan snimak na suđenju za ubistvo Branislava Penčića

Slađana Matić

09. 11. 2026. u 13:33

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NA današnjem suđenju Damiru Porčiću i Šainu Umeriji za teško ubistvo Branislava Penčića 19. marta 2022. godine u Obrenovcu nastavljeno je gledanje snimaka nadzornih kamera u Višem sudu u Beogradu.

УБИЦА ИЗАШАО ИЗ ЗГРАДЕ: Гледан снимак на суђењу за убиство Бранислава Пенчића

Foto: Š. M./ Privatna arhiva

Na prethodnom suđenju pogledani su snimci na kojima se vidi okrivljeni Umeri, kako nekoliko puta dolazi iza zgrada gde je neuređeni parking i kako se sumnja osmatra, mada je on tvrdio da je dolazio da urinira. Sada se opet vidi kako osoba obučena kao on pola sata pre ubistva Penčića u 14.30 časova, prilazi ulicom, staje i okreće se i vraća nazad.

Na sledećem snimku u 15.01 čas pojavljuje se džip u kojem su Penčić i njegova supruga i parkiraju na tom zemljanom parkingu. On izlazi iz auta, oblači jaknu, uzima kese i kreće levo i više nije u dometu kamere. U tim trenucima vidi se kako iz stražnjeg ulaza u zgragu prekoputa izlazi muškarac u tamnom gornjem delu i sivkastom donjem, nosi u rukama ranac i ide ka parkingu.

Tu je snimak zaustavljen, jer je suđenje prekinuto i nastaviće se u decembru. Kako se sumnja taj muškarac je tada pucao u Penčića.

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