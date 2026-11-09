UHAPŠEN VOZAČ AUTOBUSA IZ SRBIJE: Bio za volanom kada je vozilo sletelo sa puta nadomak Zagreba, poznato za šta se tereti

HRVATSKA policija je uhapsila 55-godišnjeg državljanina Srbije koji je juče upravljao autobusom u teškoj saobraćajnoj nesreći na autoputu A3 kod Ivanić-Grada.

FOTO TANJUG/ FOTO HINA/ DANIEL KASAP/ nr.

U nesreći su poginule 17-godišnja državljanka Crne Gore i 53-godišnja žena poreklom iz Splita koja je živela u Zagrebu, dok je 30 putnika povređeno.

Protiv vozača biće podneta krivična prijava zbog izazivanja saobraćajne nesreće, nakon čega će biti predat pritvorskom nadzorniku, potvrdila je zagrebačka policija.

Autobus probio zaštitnu ogradu i prevrnuo se

Nesreća se dogodila juče, 8. novembra, oko 7:25 sati na 61. kilometru autoputa A3, između čvora Ivanić-Grad i naplatne rampe Zagreb-istok.

Prema rezultatima uviđaja, 55-godišnji vozač autobusa sa srpskim registarskim oznakama nije držao vozilo unutar obeležene saobraćajne trake, već je skrenuo desno, prešao preko trake za zaustavljanje vozila u nuždi i sleteo sa kolovoza, saopštila je policija.

Autobus je potom udario u metalnu zaštitnu ogradu, nastavio se nekontrolisano da se kreće i prevrnuo se.

Pet osoba teško povređeno

Pet putnika zadobilo je teške povrede, među njima četvoro državljana Srbije i jedna državljanka Hrvatske.

Još 25 putnika lakše je povređeno. Reč je o 18 državljana Srbije, troje državljana Hrvatske i po jednom državljaninu Belorusije, Rumunije, Bosne i Hercegovine i Mađarske.

Svim povređenima lekarska pomoć pružena je u zdravstvenim ustanovama na području Zagreba.

Putnici rekli da je vozač zaspao

Autobus je krenuo iz Beograda sa dvojicom vozača. Na granici sa Hrvatskom zadržao se oko sat i po, nakon čega je stao na odmorištu pored Inine benzinske pumpe. Putnici su tamo napravili pauzu od dvadesetak minuta.

Nedugo pre nesreće prvi vozač, koji je upravljao autobusom od Beograda, prepustio je volan kolegi.

Zbog zadržavanja na granici već je bilo jasno da autobus neće stići u Zagreb u predviđeno vreme, odnosno u 6 sati ujutro.

(Blic)

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