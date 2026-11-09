JEDNA OSOBA POGINULA, A 12 POVREĐENO: U Južnobačkom okrugu tokom vikenda dogodila se 31 saobraćajna nesreća

NA putevima u Južnobačkom okrugu tokom minulog vikenjnda, dogodila se 31 saobraćajna nesreća u kojima je jedna osoba poginula, jedna je zadobila teške, a 11 lake povrede. U istom periodu, u Gradu Novom Sadu, dogodile su se 23 saobraćajne nesreće u kojima je jedna osoba teško, a šest lakše povređeno.

Foto: D. Milovanović

Policijska uprava u Novom Sadu je, tokom vikenda, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 794 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 149 vozača i devet vozila, a zadržano je 13 vozača, osam zbog vožnje pod dejstvom alkohola, četiri zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja i jedan zbog nasilničke vožnje.

Za nasilničku vožnju tereti se vozač koji je u Novom Sadu vozio automobil u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od dva promila alkohola u organizmu. Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.