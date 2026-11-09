NETAČNO DA SU PRIVEDENE 22 SPREMAČICE: Novosadsko OJT i Uprava za zajeničke poslve pokrajinskih organa demantovali objave u medijima
POVODOM objavljivanja naslova na pojedinim portalima elektronskih medija da su "privedene 22 spremačice zbog sumnje na uništavanje dokumentacije u Skupštini AP Vojvodine", Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je u dosadašnjem pretkrivičnom postupku preduzeto više mera i radnji, između ostalog i obavljanjem razgovora, radi provera osnovanosti prijava građana na uništavanje dokumentacije u neposrednoj blizini zgrada Pokrajinske Skupštine i Vlade.
S tim u vezi, kako se navodi u saopštenju Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu, nisu tačni navodi da su privedene i saslušane 22 spremačice zbog sumnje na unštavanje dokumentacije u Skupštini AP Vojvdine, već policija u koordinaciji sa Osnivnim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, u skladu sa zkonom, prikuplja izjave i baveštenja od građana radi utvrđivanja svih kolnosti prijavljenog događaja.
- O svim relevantnim činjenicama javnost će biti blagovremeno obaveštavana - navodi se u saopštenju novosadskog Osnovnog javnog tužilaštva.
Povodom vesti da su privedene 22 spremačice, saopštenjem se oglasila i Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa AP Vojvodine, u kojem najoštrije demantuje navode u medijima da su spremačice zaposlene u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine privedene zbog sumnje na uništavanje dokumentacije u ovoj ustanovi.
- Jedina tačna činjenica jeste da su zaposlene radnice dale izjave nadležnim organima isključivo u svojstvu građana, što predstavlja standardnu proceduru, u vezi sa čim je izdata i službena beleška Policijske uprave u Novom Sadu - navodi se u saopštenju Uprave za zajednilje poslove pokrajinskih organa AP Vojvodine.
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