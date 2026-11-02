DRAMA NA BEŽANIJSKOJ KOSI: Na kuću bačena bomba i Molotovljev koktel, porodicu spasila puka sreća

RUČNA bomba i Molotovljev koktel bačeni su u toku noći na jednu porodičnu kuću na Bežanijskoj kosi u Beogradu, u kojoj su se u tom trenutku nalazili ukućani.

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Prema prvim informacijama do kojih je došao Telegraf, incident se dogodio oko jedan sat posle ponoći, kada je za sada nepoznata osoba bacila ručnu bombu u dvorište porodične kuće, a potom i Molotovljev koktel, dok su se u objektu u tom trenutku nalazili članovi porodice.

Na svu sreću, ručna bomba se nije aktivirala, dok se Molotovljev koktel ugasio pre nego što je uspeo da izazove požar, zbog čega u ovom incidentu nije bilo povređenih, niti je pričinjena materijalna šteta.

Na lice mesta izašli su pripadnici policije, koji su obavili uviđaj i započeli istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja, dok je kontradiverziona ekipa izuzela neeksplodiranu ručnu bombu iz dvorišta kuće.

Za sada nije poznato ko stoji iza ovog napada, kao ni šta bi mogao da bude motiv, a policija intenzivno radi na rasvetljavanju slučaja.

Istragu povodom ovog događaja vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.

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