DRAMA NA ČUKARICI: Automobil izgoreo na parkingu, policija traga za počiniocima
POŽAR u kojem je izgoreo automobil izbio je rano jutros u beogradskom naselju Čukarica, a u incidentu nije bilo povređenih.
Dojava o požaru u Tuniskoj ulici na Čukarici primljena je oko 4.20 časova, a vatrogasno-spasilačka ekipa zatekla je automobil koji je goreo na parkingu.
Brzom intervencijom vatrogasaca požar je ugašen i sprečeno širenje vatre.
Prema navodima pojedinih medija dvojica nepoznatih muškaraca su prišla parkiranom vozilu i polila da ga zapaljivom tečnošću posle čega je planula vatra, a muškarci su pobegli u nepoznatom pravcu.
O slučaju je obavešteno je nadležno tužilaštvo, a policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku napadača.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: ZAPALIO SE AUTOMOBIL U POKRETU: Incident na Zvezdari, u Ulici Milana Rakića
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