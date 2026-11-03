Hapšenja i istraga

DRAMA NA ČUKARICI: Automobil izgoreo na parkingu, policija traga za počiniocima

T.J.

03. 11. 2026. u 09:51

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POŽAR u kojem je izgoreo automobil izbio je rano jutros u beogradskom naselju Čukarica, a u incidentu nije bilo povređenih.

ДРАМА НА ЧУКАРИЦИ: Аутомобил изгорео на паркингу, полиција трага за починиоцима

Foto: Wayne Perry/Alamy/Profimedia

Dojava o požaru u Tuniskoj ulici na Čukarici primljena je oko 4.20 časova, a vatrogasno-spasilačka ekipa zatekla je automobil koji je goreo na parkingu.

Brzom intervencijom vatrogasaca požar je ugašen i sprečeno širenje vatre.

Prema navodima pojedinih medija dvojica nepoznatih muškaraca su prišla parkiranom vozilu i polila da ga zapaljivom tečnošću posle čega je planula vatra, a muškarci su pobegli u nepoznatom pravcu.

O slučaju je obavešteno je nadležno tužilaštvo, a policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku napadača.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: ZAPALIO SE AUTOMOBIL U POKRETU: Incident na Zvezdari, u Ulici Milana Rakića

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