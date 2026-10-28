OVO JE NAPADAČ KOJI JE IZVEO TERORISTIČKI NAPAD U BEOGRADU: Ubijen je pre većeg krvoprolića

MLADIĆ, za kojeg se osnovano sumnja da je iz Šapca, noćas je sa dva noža nasrnuo na pripadnika Žandarmerije koji je obezbeđivao Ambasadu Izraela u Beogradu

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Kako je saopštio potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić, napadač je maloletnik čiji identitet još nije utvrđen, a nadležne službe su ga ranije pratile jer su imale saznanja da je pristalica terorističke organizacije Islamska država.

Pripadnik policije eliminisao je mladića D.N. iz okoline Šapca, piše Alo!.

Meštani sela u kojem je živeo ubijeni mladić rekli su da ih je sve šokirala ova vest.

- On je sinoć ubijen ispred ambasade u Beogradu. Njegova majka živi ovde u selu, ja njega znam iz prolaza samo, šta se tu desilo, zasad niko ne zna - rekao je meštanin sela u kojem je živeo mladić za Alo!

Prema rečima Dačića, napadač je uz povike „Alahu akbar“ krenuo na pripadnika Žandarmerije, koji je u samoodbrani upotrebio vatreno oružje i usmrtio ga. Tokom napada žandarm je zadobio lakšu povredu, odnosno posekotinu na licu.

Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu izjavio je da se napad dogodio 15 minuta posle ponoći i ocenio da je reč o terorističkom aktu izvedenom na teritoriji Srbije.

Posebnu pažnju privuklo je saznanje da je napadač odranije bio poznat bezbednosnim službama, koje su pratile njegove aktivnosti zbog povezanosti sa ideologijom Islamske države.

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