Uživo: Đoković - Amber: To se čekalo, Novak se vraća!

SRPSKI teniser Novak Đoković igra na turniru iz serije 500 u Bazelu. Njegov prvi rival je Igo Amber, a ovaj meč možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

FOTO: Tanjug/Georgios Kefalas/Keystone via AP

Drugi set: Đoković - Amber 4:6, 5:2

5:2 - Dominatno i bez problema Novak dobija gem na svoj servis, to je uradio a da rivalu nije prepustio nijedan poen. Sada Amber servira da ostane u setu.

4:2 - Opet Srbin propušta priliku da napravi dupli brejk, imao je 30:40, a onda su usledila dva dobra servisa i jedna bekhend paralela za preokret i osvajanje gema.

4:1 - Servis funkcioniše i odmah je lakše da se igra. Lak gem, sa samo jednim izgubljenim poenom dobio je Nole. Peti gem drugog seta okončao je servis vinerom. Meč je na kratko prekinut pošto je Igo Amber zatražio medicinski tajm-aut.

3:1 - Upisao se u drugom setu na semaforu francuski teniser. Vrlo lako je moglo da bude 4:0, ali Đoković nije iskoristio brejk šansu.

3:0 - Potvrdio je brejk Novak i sad ima osetnu prednost u drugom delu duela. Čini se da je preuzeo potpuno kontrolu i deluje da je sve u njegovim rukama.

FOTO: Tanjug/Georgios Kefalas/Keystone via AP

2:0 - Ovo se čekalo više od jednog seta. Uspeo je Đoković da napravi brejk. Imao je 0:40, Francuz je dobio dva poena, ali nije treći i osvajač 102. titule u karijeri je prvi put rivalu oduzeo servis. Njegova reakcije je pokazala koliko mu je ovo značilo.

1:0 - Kakva borba na startu drugog seta. Amber je imao dve brejk lopte. Ipak, u tim trenucima Đoković je bio pravi i uspeo je da dobije gem u kom je servirao.

Prvi set: Đoković - Amber 4:6

4:6 - Dobio je prvi set Igo. Francuz je svoje šanse iskoristio i došao do vođstva. Sa dva asa je okončao 10. gem.

4:5 - Prvi put na meču jedan teniser je dobio gem sa nulom. Uradio je to srpski igrač. Deluje kao da je Amber odlučio da ne zapinje kako bi se sačuvao za gem u kom servira za vođstvo.

3:5 - Sevaju forhendi iz levice Francuza. Đoković ne uspeva da oduzme servis protivniku. Novak će servirati da ostane u prvom setu.

3:4 - Zamalo da od gotovog bude veresija. Tako se ukratko može opisati sedmi gem. Imao je Novak 40:0, a onda dozvolio rivalu da dođe do brejk šanse. Ipak, Srbin ju je spasao sjajnom forhend paralelom, a onda uspeo da dobije gem i produži prvi set.

2:4 - Identična situacija kao u prošlom gemu. Najbolji teniser svih vremena je vodio 0:30, ali vezao je Francuz četiri poena, tako da i dalje čuva svoj servis.

2:3 - Izvukao se Novak iz neprijatne situacije. Igo je imao 0:30, Srbin je uspeo da veže četiri poena i prekine seriju rivala od tri vezana gema.

FOTO: Tanjug/Georgios Kefalas/Keystone via AP

1:3 - Potvrdio je prednost Amber. Imao je Đoković brejk šansu, ali onda je servis priskočio u pomoć. Najpre as, a onda dva servis vinera omogućila su 26-godišnjaku iz Meca da dobije gem.

1:2 - Brejk je napravio 38. na ATP listi. Stao je servis 11. tenisera sveta i rival je to iskoristio da dođe do brejka, ali sad to mora da potvrdi.

1:1 - Baš kao i Srbin i Francuz se oslonio na servis koji je bio velika pomoć. Dva asa upisao je u gemu Amber.

1:0 - Dobio je Novak Đoković prvi gem. On je meč počeo servisom i početni udarac ga je odlično služio, što mu je olakšalo posao na startu meča.

Uoči meča:

Osvajač 24 grend slem titule se posle 15 godina vratio u ovaj švajcarski grad i pokušaće da ode do kraja i osvoji drugi trofej ove sezone.

Đoković i Amber su do sad odigrali samo jedan međusobni meč. Bilo je to na Vimbldonu 2019. godine kad je Srbin slavio sa 3:0.

Što se tiče te 2011. godine i poslednjeg nastupa Noleta u Bazelu. Tad je zaustavljen u polufinalu od Keija Nišikorija.

Francuz nije u dobroj formi stigao na ovaj turnir, u poslednjih sedam mečeva zabeležio je čak šest poraza.

Drugičaja situacija je kod 39-godišnjeg Beograđanina. On je osvojio trofej u Pekingu, a onda je zaustavljen na startu Šangaja.

Podsetimo, pobednik ovog meča u osmini finala će igrati protiv Nemca Jana-Lenarda Štrufa

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