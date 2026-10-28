Zločin

BEOGRAD NA NOGAMA, BEZBEDNOSNI OBRUČ STEŽE: Posle napada kod izraelske ambasade aktiviran crveni stepen opasnosti

В.Н.

28. 10. 2026. u 07:53

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ISPRED ambasade Izraela u Beogradu prisutne su jake snage bezbednosti, a u celom gradu pojačana je kontrola nakon što je noćas, 15 minuta posle ponoći, izveden teroristički napad na pripadnika Žandarmerije koji je obezbeđivao objekat.

БЕОГРАД НА НОГАМА, БЕЗБЕДНОСНИ ОБРУЧ СТЕЖЕ: После напада код израелске амбасаде активиран црвени степен опасности

foto: KSCHiLI / Alamy / Profimedia

Ministar MUP u tehničkom mandatu Ivica Dačić saopštio je da napadač, za koga se sumnja da je iz Šapca, uz povike "Alahu akbar" napao žandarma sa dva noža.

Pripadnik Žandarmerije je u samoodbrani likvidirao napadača, pri čemu je i sam lakše povređen i zadobio posekotinu na licu.

Ispred ambasade Izraela, ali i u celom Beogradu prisutan je veliki broj policije i bezbednosnih snaga.

Nakon ovog incidenta, na teritoriji Srbije hitno je podignut nivo pretnje od terorizma na najviši, crveni stepen. Ova mera podrazumeva znatno pojačano prisustvo policijskih snaga i pooštrenu kontrolu na lokacijama od posebnog bezbednosnog značaja, ključnim infrastrukturnim objektima i mestima gde se okuplja veći broj građana.

Podsetimo, potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da je noćas, 15 minuta posle ponoći, u Beogradu izveden teroristički napad na pripadnika Žandarmerije koji je obezbeđivao ambasadu Izraela, nakon čega je naloženo podizanje nivoa bezbednosne pretnje od terorizma na najviši stepen i pojačavanje prisustva policije na ključnim lokacijama.

- Jedno maloletno lice, za sada neutvrđenog identiteta, za koje se osnovano sumnja da je iz Šapca, uz povike "Alahu akbar" nasrnulo je na pripadnika Žandarmerije i napalo ga sa dva noža - rekao je Dačić, saopšteno je jutros iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

On je dodao da je pripadnik Žandarmerije u samoodbrani likvidirao napadača, ali da je tom prilikom i sam lakše povređen, odnosno zadobio posekotinu na licu od noža kojim je napadnut.

Inače, ovo je drugi pokušaj terorističkog napada na ambasadu Izraela u samo dve godine. Prvi se dogodio 29. juna 2024. godine kada je Miloš Žujović, čije je versko ime Salahudin, samostrelom pogodio pripadnika Žandarmerije Miloša Jevremovića. (34) u vrat ispred Ambasade Izraela u Beogradu, a kod sebe je imao i nož.

Ranjeni pripadnik Žandarmerije na dužnosti je u samoodbrani upotrebio oružje i savladao napadača koji je od posledica ranjavanja preminuo.

(Blic)

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