AFRIKA NA NOGAMA! Moćni Alžir krenuo u VOJNU INTERVENCIJU: Trupe ulaze u Niger, Su-30 kontroliše nebo, situacija ESKALIRA!

ALŽIRSKI parlament odobrio je slanje kopnenih snaga u susedni Niger, što predstavlja veliki zaokret u dugogodišnjoj politici ove zemlje da izbegava angažovanje kopnenih trupa u inostranstvu.

Foto: Rosoboronexport/roe.ru

Ovo je prvi put da Alžir šalje kopnene snage van svojih granica još od slanja trupa kao podrške Egiptu tokom Arapsko-izraelskog rata 1973. godine. Ova odluka usledila je nakon značajnog dolaska lovačkih aviona „Su-30MKA” alžirskog ratnog vazduhoplovstva u Niger krajem avgusta, nakon neuspelog pokušaja državnog udara u toj zemlji. Taj događaj označio je prekretnicu u odbrambenim odnosima između Alžira i država centralne Afrike, koje su se nedavno oslobodile evropske sfere uticaja. Alžirsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je raspoređivanje dve lovačke eskadrile izvršeno na zahtev vojnih vlasti Nigera, ističući veliki dolet ovih letelica, kao i sposobnost Alžira da pruži logističku podršku za neočekivane operacije u inostranstvu.

Foto: Rosoboronexport/roe.ru





Razmeštanjem naprednih borbenih aviona na glavni vojni aerodrom u Nijameju, Alžir je u avgustu pokazao spremnost da podrži aktuelnu vladu Nigera u suprotstavljanju daljim pokušajima destabilizacije. Ovo se dogodilo nakon niza napada džihadističkih pobunjenika, za koje Niger i njegovi susedi tvrde da imaju podršku zemalja zapadnog bloka – prvenstveno Francuske – s ciljem narušavanja stabilnosti i olakšavanja povratka zapadne kontrole. Očekuje se da će misija alžirske vojske biti usmerena na zaštitu energetske infrastrukture u severnom delu Nigera, blizu granice sa Libijom, mada tačan broj angažovanog ljudstva i vremenski okvir raspoređivanja nisu objavljeni. Slanje snaga odobreno je glasanjem u oba doma alžirskog parlamenta 25. oktobra. Gornji dom, Savet nacije, jednoglasno je usvojio predlog – svih 148 senatora koji su učestvovali u glasanju podržalo je ovu odluku – nakon čega ju je potvrdio i donji dom.Alžirska vojska se, po mišljenju mnogih, smatra najsposobnijom u Africi i arapskom svetu, i to sa značajnom prednošću u odnosu na druge. Očekuje se da će njena misija biti usmerena na zaštitu energetskih postrojenja i investicija povezanih sa alžirskom državnom energetskom kompanijom „Sonatrak” (Sonatrach). Kompanija je uključena u istraživanje nafte u nigerskom regionu Kafra, kao i u planove za izgradnju Transsaharskog gasovoda, kojim bi se prirodni gas transportovao iz Nigerije, preko Nigera, do Alžira, radi izvoza na međunarodna tržišta, prvenstveno u Evropu. Alžirski senator Belkasem Bulgiti izjavio je da je raspoređivanje snaga usmereno na obezbeđivanje ekonomske infrastrukture, a ne na vođenje rata u Nigeru. Alžir i Niger su potpisali protokol o vojnoj saradnji tokom posete nigerskog ministra odbrane Salifua Modija Alžiru u oktobru. U zapadnim procenama o sve čvršćim odbrambenim vezama između ove dve afričke države, oslanjanje Nigera na podršku Alžira uglavnom se tumači kao posledica neuspeha ruskih ugovornih snaga u borbi protiv džihadističkih pobunjenika u toj zemlji.

(militarywatchmagazine.com)

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