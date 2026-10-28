Nakon rasula u Srbiji, Hrvati povukli potez o kome bruji ceo svet!

Hrvatski vaterpolski savez zvanično je dobio veliko pojačanje za predstojeće cikluse, što jasno pokazuje kako komšije administrativno i strateški osiguravaju kontinuitet u svetskom vrhu.

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Sa druge strane, srpski vaterpolo u istom trenutku proživljava prelomne i izuzetno teške trenutke, opterećen unutrašnjim problemima i ozbiljno narušenim kultom nacionalnog tima.

Međunarodna organizacija vodenih sportova zvanično je odobrila zahtev da Luke Pavilard, dosadašnji reprezentativac Australije, u budućnosti nastupa za selekciju Hrvatske, piše "Večernji list".

Reč je o kvalitetnom levorukom spoljnom igraču izraženih plivačkih sposobnosti i odličnog šuta, koji je prošlog leta svesno prešao iz italijanskog Pro Reka u zagrebačku Mladost kako bi ispunio uslov boravka i stekao pravo igranja za novu domovinu.

Koristeći poreklo po majčinoj liniji, Hrvati su brzo i efikasno zatvorili deficitarnu poziciju u timu, pokazavši kako ozbiljne sportske organizacije reaguju na tržištu i dugoročno planiraju svoje uspehe.

Ova vest iz Zagreba ponovo otvara bolna pitanja o stanju u srpskom vaterpolu, jer se nekadašnji "delfini", koji su decenijama dominirali planetom, danas nalaze pred zidom.

Naime, komšije planski popunjavaju redove i koriste sve pravne i sportske mehanizme, situaciju u Srbiji dodatno komplikuje tihi bojkot pojedinih igrača. Sve glasnije se govori o dubokom nezadovoljstvu unutar igračkog kadra, gde zbog loše komunikacije na relaciji savez–igrači, neadekvatnih uslova i izostanka jasne vizije, pojedini ključni vaterpolisti biraju da se ne odazovu pozivima, što polako prerasta u tihi bojkot nacionalne kapice.

Ovaj unutrašnji raskol dolazi kao direktna posledica kraha domaće klupske scene, jer baza iz koje su nekada nicali šampioni praktično više ne postoji. Klubovi poput Partizana, koji je bio rasadnik svetskih talenata, danas jedva održavaju hladne bazene i osnovnu egzistenciju, dok mladi igrači prerano odlaze u inostranstvo bez adekvatnog stručnog rada i nadzora.

I dok se u Srbiji problemi uporno guraju pod tepih, a rešenja traže u pojedinačnim i kratkoročnim bljeskovima, Pavilard je već uveliko integrisan u trenažni proces selektora Ivice Tucka i spreman je za zvanični debi. Ova situacija služi kao ozbiljna opomena i jasan pokazatelj da su talenat i tradicija potrošna roba ukoliko iza njih ne stoji stabilna organizacija, pa je krajnje vreme da se reše unutrašnji sukobi pre nego što naš najtrofejniji sport potpuno potone.

