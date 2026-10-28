Kakva drama u Beču! Aleksandar Zverev spasao pet meč lopti
NEVEROVATAN meč!
Nemački teniser Aleksander Zverev plasirao se u treće kolo turnira u Beču.
Zverev je u izuzetno dramatičnom meču koji je trajao čak tri sata i osam minuta igre savladao Španca Martina Landalusea sa 2:1, po setovima 7:5, 3:6, 7:6 (11).
Očekivalo se da drugi teniser sveta neće imati puno problema sa 67. igračem planete iz Španije, ali nam je inspirisani Landaluse priredio spektakl.
Zverev je do prvog seta došao tako što je dva puta oduzeo servis rivalu, dok je Landaluse načinio jedan brejk.
Početkom drugog seta Španac je došao do brejka i sačuvao ga do kraja za izjednačenje.
Ogromna drama u trećem setu. Vodio je Zverev sa 6:5 i imao dve meč lopte na servis Španca, ali je Landaluse uspeo da ih spasi i dođe do odlučujućeg gema.
U taj-brejku kulminacija drame.Imao je Landaluse čak pet meč lopti, ali nije uspeo da načini poslednji korak ka istorijskom trijumfu. Umesto toga Zverev je iskoristio svoju petu šansu i prošao dalje.
Protivnik Aleksanderu Zverevu u drugoj rundi biće bolji iz meča u kojem se sastaju Holanđanin Grikspor i Amerikanaca Nakašima.
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