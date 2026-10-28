Fudbal

Tragedija zaustavila španski fudbal: Odložene 24 utakmice Kupa kralja

O. М.

28. 10. 2026. u 14:39

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Fudbalski savez Španije odložio je sve 24 utakmice prvog kola Kupa kralja, zakazane za danas, zbog teške železničke nesreće u provinciji Toledo.

Трагедија зауставила шпански фудбал: Одложене 24 утакмице Купа краља

AFP PHOTO / GUARDIA CIVIL / HANDOUT / PROFIMEDIA

Odluka je doneta iz poštovanja prema žrtvama tragedije (više o tome na linku OVDE) njihovim porodicama. Novi termini odloženih susreta biće naknadno objavljeni, dok još nije poznato da li će biti promena u rasporedu utakmica planiranih za četvrtak.

- Kao izraz poštovanja i solidarnosti sa svim žrtvama tragične železničke nesreće koja se dogodila u sredu ujutru u provinciji Toledo, Fudbalski savez Španije odlučio je da odloži 24 utakmice prvog kola Kupa kralja, prvobitno planirane za večeras - navedeno je u saopštenju Saveza.

Iz španske kuće fudbala poručili su da je celokupna fudbalska zajednica ujedinjena u bolu zbog tragedije i da je spremna da pomogne nadležnim organima u pružanju podrške nastradalima.

Tako je fudbal ostao u drugom planu dok Španija tuguje zbog teške železničke nesreće.

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