Tragedija zaustavila španski fudbal: Odložene 24 utakmice Kupa kralja

Fudbalski savez Španije odložio je sve 24 utakmice prvog kola Kupa kralja, zakazane za danas, zbog teške železničke nesreće u provinciji Toledo.

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Odluka je doneta iz poštovanja prema žrtvama tragedije (više o tome na linku OVDE) njihovim porodicama. Novi termini odloženih susreta biće naknadno objavljeni, dok još nije poznato da li će biti promena u rasporedu utakmica planiranih za četvrtak.

- Kao izraz poštovanja i solidarnosti sa svim žrtvama tragične železničke nesreće koja se dogodila u sredu ujutru u provinciji Toledo, Fudbalski savez Španije odlučio je da odloži 24 utakmice prvog kola Kupa kralja, prvobitno planirane za večeras - navedeno je u saopštenju Saveza.

OFICIAL | Suspensión de la jornada de hoy miércoles en la Copa de SM el Rey ℹ️ https://t.co/HSp94pZ9hB https://t.co/PlpaaAg1Ig — RFEF (@rfef) October 28, 2026

Iz španske kuće fudbala poručili su da je celokupna fudbalska zajednica ujedinjena u bolu zbog tragedije i da je spremna da pomogne nadležnim organima u pružanju podrške nastradalima.

Tako je fudbal ostao u drugom planu dok Španija tuguje zbog teške železničke nesreće.