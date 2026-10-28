Ekonomija

ENERGETSKA KRIZA KUCA NA VRATA EU: Cena gasa u Evropi premašila 100 evra po megavat-satu, prvi put od 2022.

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

28. 10. 2026. u 16:24

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

CENA gasa u Evropi premašila je danas 100 evra po megavat-satu, prvi put od 2022. godine, podstaknuta sukobom na Bliskom istoku i niskim nivoom zaliha uoči zime.

ЕНЕРГЕТСКА КРИЗА КУЦА НА ВРАТА ЕУ: Цена гаса у Европи премашила 100 евра по мегават-сату, први пут од 2022.

Foto: Myko Makh on Unsplash

Prema podacima sa berze TTF, cena fjučersa gasa je u jednom trenutku dostigla 100,785 evra po megavat-satu, odnosno oko 1.058 evra za 1.000 kubnih metara, što je najviše od energetske krize povezane sa ratom u Ukrajini.

Popunjenost evropskih skladišta gasa krajem oktobra iznosi 74,6 odsto, znatno ispod uobičajenog nivoa za ovaj period, a kompanija Katar enerdži je produžila obustavu isporuka pojedinim kupcima do kraja decembra, preneo je Rojters.

Evropske vlade za sada izbegavaju povratak skupim merama poput ograničavanja cena i smanjenja poreza, jer su budžeti opterećeni, a troškovi zaduživanja visoki.

Trgovci strahuju da će evropske zemlje sa dolaskom zime doći u situaciju da se nadmeću sa azijskim državama za ograničene isporuke tečnog prirodnog gasa (LNG), preneo je Blumberg.

Potražnja iz Azije dodatno bi mogla da pojača konkurenciju i podigne cene gasa, upozoravaju tržišni eksperti.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

AfD ima plan za uništenje Evropske unije? Referendum o Deksitu i ultimatum Briselu! Alis je u zemlji čuda, problem veza s Putinom
Svet

0 0

AfD ima plan za uništenje Evropske unije? Referendum o "Deksitu" i ultimatum Briselu! "Alis je u zemlji čuda, problem veza s Putinom"

NEMAČKA desničarska stranka Alternativa za Nemačku (AfD) pripremila je plan za radikalno preuređenje Evropske unije koji bi, u slučaju neuspeha, vodio raspisivanju referenduma o izlasku Nemačke iz bloka, piše britanski Telegraf. Šefica AfD-a Alis Vajdel otvoreno najavljuje da EU želi da pretvori u labavi savez suverenih država ako sruši kancelara Fridriha Merca i preuzme vlast.

28. 10. 2026. u 10:11

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

UPOZORENJE IZ BRISELA: Bez nafte nema odbrane Evrope
Ekonomija

0 0

UPOZORENJE IZ BRISELA: Bez nafte nema odbrane Evrope

NAFTNI derivati neophodni su za izvođenje svih vrsta borbenih dejstava i obezbeđivanje odbrane Evrope, a nestašica goriva mogla bi da ugrozi borbenu gotovost evropskih oružanih snaga, izjavio je evropski komesar za odbranu Andrijus Kubilijus na konferenciji za novinare u Briselu.

28. 10. 2026. u 16:02

Politika
Tenis
Fudbal
DOGOVOR U TAJNOSTI: Jelena Karleuša otkrila Zvala me urednica sa RTS-a, postoji mnogo toga što nisam ispričala

DOGOVOR U TAJNOSTI: Jelena Karleuša otkrila "Zvala me urednica sa RTS-a, postoji mnogo toga što nisam ispričala"