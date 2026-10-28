ENERGETSKA KRIZA KUCA NA VRATA EU: Cena gasa u Evropi premašila 100 evra po megavat-satu, prvi put od 2022.
CENA gasa u Evropi premašila je danas 100 evra po megavat-satu, prvi put od 2022. godine, podstaknuta sukobom na Bliskom istoku i niskim nivoom zaliha uoči zime.
Prema podacima sa berze TTF, cena fjučersa gasa je u jednom trenutku dostigla 100,785 evra po megavat-satu, odnosno oko 1.058 evra za 1.000 kubnih metara, što je najviše od energetske krize povezane sa ratom u Ukrajini.
Popunjenost evropskih skladišta gasa krajem oktobra iznosi 74,6 odsto, znatno ispod uobičajenog nivoa za ovaj period, a kompanija Katar enerdži je produžila obustavu isporuka pojedinim kupcima do kraja decembra, preneo je Rojters.
Evropske vlade za sada izbegavaju povratak skupim merama poput ograničavanja cena i smanjenja poreza, jer su budžeti opterećeni, a troškovi zaduživanja visoki.
Trgovci strahuju da će evropske zemlje sa dolaskom zime doći u situaciju da se nadmeću sa azijskim državama za ograničene isporuke tečnog prirodnog gasa (LNG), preneo je Blumberg.
Potražnja iz Azije dodatno bi mogla da pojača konkurenciju i podigne cene gasa, upozoravaju tržišni eksperti.
(Tanjug)
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