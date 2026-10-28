Nakon trijumfa Crvene zvezde legendarni trener je ostao zatečen
OVO je neverovatno!
Iskusni košarkaški stručnjak Vlade Đurović nije krio oduševljenje nakon ubedljive pobede Crvene zvezde nad Makabijem u 8. kolu Evrolige. Gostujući u studiju Arene Sport, Đurović je posebno izdvojio uvodni deo meča.
- Zvezdu pratim od svoje desete godine, punih 68 godina, ali prvih osam minuta ove utakmice je nešto najbolje što sam video u životu! To nije bila samo igra, to je bila čista simfonija i poezija - poručio je Đurović.
On je skinuo kapu petorci koja je napravila ključnu razliku (Džouns, Nvora, Koloko, Karter, Moneke), ističući njihovo besomučno trčanje, trojke, rampe i atraktivna zakucavanja.
- Ovo je veličanstvenih osam minuta. Da podsetimo ko je igrao - Džouns, Nvora, Koloko, Karter i Moneke. Igrali su fenomenalno, Džouns sedam asistencija, Nvora sve što šutne ubaci, Karter ubacuje NBA trojke, Koloko je imao jedan skok šut, 'banana'. Tu jedini Moneke nije dao koš, samo jednom je pipnuo loptu i tu je pogrešio, ali me je oduševio. On bi se inače pitao i pravio neke pokrete rukama... a ekipa je igrala - to je bila simfonija, to je bila poezija, tih osam minuta.
Đurović je dodao i da je trener Ibon Navaro povukao odličan potez kada je u nastavku odmorio ključne igrače, s obzirom na to da crveno-bele već za dva dana očekuje duel protiv Bajerna.
Preporučujemo
Miljenik Grobara obradovao Delije! Zvezdaši su ovo želeli da čuju!
27. 10. 2026. u 22:33
Karter i Batler otkrili šta je bilo ključno za Zvezdin trijumf nad Makabije (VIDEO)
27. 10. 2026. u 22:24
Prve reči Ibona Navara nakon ubedljive pobede Zvezde protiv Makabija
27. 10. 2026. u 22:07
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Ovo Veljko Paunović nije želeo da čuje: Reprezentativac Srbije nekoliko meseci van terena zbog povrede!
Čeka ga duža pauza.
27. 10. 2026. u 16:30
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Skandal nad skandalima! Trener udario maloletnu odbojkašicu (VIDEO)
Užasavajuće scene na odbojkaškom terenu.
27. 10. 2026. u 19:44
Komentari (0)