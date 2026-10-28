Nakon trijumfa Crvene zvezde legendarni trener je ostao zatečen

OVO je neverovatno!

FOTO: N. Skenderija

Iskusni košarkaški stručnjak Vlade Đurović nije krio oduševljenje nakon ubedljive pobede Crvene zvezde nad Makabijem u 8. kolu Evrolige. Gostujući u studiju Arene Sport, Đurović je posebno izdvojio uvodni deo meča.

- Zvezdu pratim od svoje desete godine, punih 68 godina, ali prvih osam minuta ove utakmice je nešto najbolje što sam video u životu! To nije bila samo igra, to je bila čista simfonija i poezija - poručio je Đurović.

On je skinuo kapu petorci koja je napravila ključnu razliku (Džouns, Nvora, Koloko, Karter, Moneke), ističući njihovo besomučno trčanje, trojke, rampe i atraktivna zakucavanja.

Foto: Printskrin/Arena sport

- Ovo je veličanstvenih osam minuta. Da podsetimo ko je igrao - Džouns, Nvora, Koloko, Karter i Moneke. Igrali su fenomenalno, Džouns sedam asistencija, Nvora sve što šutne ubaci, Karter ubacuje NBA trojke, Koloko je imao jedan skok šut, 'banana'. Tu jedini Moneke nije dao koš, samo jednom je pipnuo loptu i tu je pogrešio, ali me je oduševio. On bi se inače pitao i pravio neke pokrete rukama... a ekipa je igrala - to je bila simfonija, to je bila poezija, tih osam minuta.

Đurović je dodao i da je trener Ibon Navaro povukao odličan potez kada je u nastavku odmorio ključne igrače, s obzirom na to da crveno-bele već za dva dana očekuje duel protiv Bajerna.

