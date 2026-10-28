Tenis

Trostruki grend slem šampion završio karijeru!

Александар Илић
Aleksandar Ilić

28. 10. 2026. u 11:54

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Švajcarski teniser Stan Vavrinka zvanično je završio profesionalnu karijeru porazom u prvom kolu turnira u Bazelu. Trostruki grend slem šampion oprostio se od tenisa pred domaćom publikom, čime je spuštena zavesa na jednu od najznačajnijih karijera njegove generacije.

Троструки гренд слем шампион завршио каријеру!

Pascal von Büren / imago sportfotodienst / Profimedia

Vavrinka je u svom poslednjem meču izgubio od Čeha Jiržija Lehečke rezultatom 7:5, 7:6 (2). Poslednji udarac u profesionalnoj karijeri bio mu je bekhend koji je završio van terena, što je izazvalo razočaranje na tribinama i označilo kraj jedne velike teniske priče.

Švajcarac, koji je profesionalac postao 2002. godine, još u decembru prošle godine najavio je da će mu 2026. biti poslednja sezona na ATP turu. Tokom oproštajne godine širom sveta dočekivan je uz ovacije i brojne izraze poštovanja, a završni čin karijere odigrao je upravo pred svojim navijačima u Bazelu.

Uoči poslednjeg meča, Vavrinka je govorio o principima koji su ga vodili tokom više od dve decenije na profesionalnoj sceni.

- Sve što sam želeo tokom karijere bilo je da dam sve od sebe i da nemam za čim da žalim, da se uvek borim i da u svakom meču pružim 100 odsto, iz poštovanja prema sebi, protivniku, turniru, navijačima i svima ostalima - rekao je Vavrinka za zvanični sajt ATP tura.

- To je tokom više od 20 godina uvek bilo najvažnije, a ujedno je i jedini način da napustite ovaj sport – bez ikakvog žaljenja - poručio je Švajcarac.

Tri grend slem titule i pobede nad najvećima

Vavrinka iza sebe ostavlja karijeru obeleženu velikim uspesima i pobedama nad najboljim teniserima sveta. Osvojio je tri grend slem titule, a u svakom od finala bio je bolji od igrača koji je u tom trenutku zauzimao prvo mesto na ATP listi.

Prvi veliki uspeh ostvario je na Australijan openu 2014. godine, kada je u finalu savladao Rafaela Nadala. Godinu dana kasnije osvojio je Rolan Garos, pobedivši Novaka Đokovića u finalu, dok je srpskog asa nadigrao i u borbi za trofej na US openu 2016. godine.

Najbolji plasman u karijeri ostvario je 2014, kada je zauzimao treće mesto na ATP listi. Tokom profesionalne karijere osvojio je ukupno 16 titula na ATP turu i potvrdio status jednog od najuspešnijih tenisera svoje generacije.

Značajne uspehe ostvario je i u reprezentativnom tenisu. Zajedno sa Rodžerom Federerom osvojio je zlatnu medalju u dublu na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. godine, a šest godina kasnije bio je deo švajcarske reprezentacije koja je osvojila prvi Dejvis kup u istoriji zemlje.

Vavrinkin odlazak označava kraj jedne posebne teniske ere. Iako nije imao kontinuitet dominacije kakav su ostvarili najveći rivali njegove generacije, umeo je da u najvažnijim mečevima podigne nivo igre i pobedi najbolje na svetu. Tri grend slem trofeja i nezaboravne partije protiv Nadala i Đokovića ostaju trajni pečat njegove karijere.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

TRAMPOV SIN U LOVU S PUTINOVIM ČOVEKOM U MONGOLIJI: Danima pratili ugroženu vrstu i skrivali se od kamera (FOTO)
Svet

0 0

TRAMPOV SIN U LOVU S PUTINOVIM ČOVEKOM U MONGOLIJI: Danima pratili ugroženu vrstu i skrivali se od kamera (FOTO)

SIN AMERIČKOG predsednika Donalda Trampa, Donald Tramp Mlađi, krajem avgusta otputovao je u Mongoliju u lov s ruskim oligarhom Umarom Kremljovom, blisko povezanim s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, otkriva Fajnenšal tajms. Dok je predsednikov sin boravio u lovu, američka ambasada u Ulan Batoru potrošila je 18.715 dolara iz budžeta na hotelske sobe za agente Tajne službe koji su ga obezbeđivali.

27. 10. 2026. u 11:11

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MOŽEŠ OTAC DA JOJ BUDEŠ!: Peja u vezi sa 31 godinu mlađom - voditelj iznenadio priznanjem

"MOŽEŠ OTAC DA JOJ BUDEŠ!": Peja u vezi sa 31 godinu mlađom - voditelj iznenadio priznanjem