Trostruki grend slem šampion završio karijeru!
Švajcarski teniser Stan Vavrinka zvanično je završio profesionalnu karijeru porazom u prvom kolu turnira u Bazelu. Trostruki grend slem šampion oprostio se od tenisa pred domaćom publikom, čime je spuštena zavesa na jednu od najznačajnijih karijera njegove generacije.
Vavrinka je u svom poslednjem meču izgubio od Čeha Jiržija Lehečke rezultatom 7:5, 7:6 (2). Poslednji udarac u profesionalnoj karijeri bio mu je bekhend koji je završio van terena, što je izazvalo razočaranje na tribinama i označilo kraj jedne velike teniske priče.
Švajcarac, koji je profesionalac postao 2002. godine, još u decembru prošle godine najavio je da će mu 2026. biti poslednja sezona na ATP turu. Tokom oproštajne godine širom sveta dočekivan je uz ovacije i brojne izraze poštovanja, a završni čin karijere odigrao je upravo pred svojim navijačima u Bazelu.
Uoči poslednjeg meča, Vavrinka je govorio o principima koji su ga vodili tokom više od dve decenije na profesionalnoj sceni.
- Sve što sam želeo tokom karijere bilo je da dam sve od sebe i da nemam za čim da žalim, da se uvek borim i da u svakom meču pružim 100 odsto, iz poštovanja prema sebi, protivniku, turniru, navijačima i svima ostalima - rekao je Vavrinka za zvanični sajt ATP tura.
- To je tokom više od 20 godina uvek bilo najvažnije, a ujedno je i jedini način da napustite ovaj sport – bez ikakvog žaljenja - poručio je Švajcarac.
Tri grend slem titule i pobede nad najvećima
Vavrinka iza sebe ostavlja karijeru obeleženu velikim uspesima i pobedama nad najboljim teniserima sveta. Osvojio je tri grend slem titule, a u svakom od finala bio je bolji od igrača koji je u tom trenutku zauzimao prvo mesto na ATP listi.
Prvi veliki uspeh ostvario je na Australijan openu 2014. godine, kada je u finalu savladao Rafaela Nadala. Godinu dana kasnije osvojio je Rolan Garos, pobedivši Novaka Đokovića u finalu, dok je srpskog asa nadigrao i u borbi za trofej na US openu 2016. godine.
Najbolji plasman u karijeri ostvario je 2014, kada je zauzimao treće mesto na ATP listi. Tokom profesionalne karijere osvojio je ukupno 16 titula na ATP turu i potvrdio status jednog od najuspešnijih tenisera svoje generacije.
Značajne uspehe ostvario je i u reprezentativnom tenisu. Zajedno sa Rodžerom Federerom osvojio je zlatnu medalju u dublu na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. godine, a šest godina kasnije bio je deo švajcarske reprezentacije koja je osvojila prvi Dejvis kup u istoriji zemlje.
Vavrinkin odlazak označava kraj jedne posebne teniske ere. Iako nije imao kontinuitet dominacije kakav su ostvarili najveći rivali njegove generacije, umeo je da u najvažnijim mečevima podigne nivo igre i pobedi najbolje na svetu. Tri grend slem trofeja i nezaboravne partije protiv Nadala i Đokovića ostaju trajni pečat njegove karijere.
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