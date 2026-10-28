ISTORIJSKI, ALI NE I DOVOLJNO! Uprkos brutalnoj kriminalizaciji i sabotažama Netanjahuova stranka najjača na izborima

OČEKUJE se da će blok izraelskog premijera Benjamina Netanjahua osvojiti 53 mesta u Knesetu, saopštila je jutros Centralna izborna komisija Izraela, nakon što je prebrojano gotovo pet miliona glasova.

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Prema projekcijama, Netanjahuov Likud osvojiće 26 mandata, dok se očekuje da Ujedinjeni judaizam Tore, Šas i Jevrejska snaga osvoje po sedam mandata, a Stranka verskog cionizma šest mandata.

Opozicioni blok, koji čine stranke Jašar, Bejahad, Izrael naš dom i Demokrate, trebalo bi da osvoji 48 mesta u Knesetu, pokazuju podaci Centralne izborne komisije, navodi Džerusalem post.

Stranka Jašar Gadija Ajzenkota trebalo bi da osvoji 21 mesto u Knesetu. Očekuje se da stranka Bejahad, koju predvode Naftali Benet i Jair Lapid, osvoji 12 mandata.

Demokrate Jaira Golana trebalo bi da osvoje osam mesta, dok se očekuje da stranka Izrael naš dom, na čijem je čelu Avigdor Liberman, osvoji sedam mandata.

Prema najnovijim rezultatima Centralne izborne komisije, arapske stranke trebalo bi da osvoje ukupno 19 mesta u Knesetu. Zajednička lista trebalo bi da dobije 12 mandata, a stranka Ram sedam.