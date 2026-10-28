Ne može bez šokova u Kupu Srbije - Filijale večitih eliminisale superligaše!

Zanimljivi rezultati u šesnaestini finala najmasovnijeg takmičenja.

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATA Images

Filijale Crvene zvezde i Partizana sjajno su startovale u Kupu Srbije i odmah na startu eliminisali ekipe iz najvišeg ranga. Fudbaleri Grafičara su kao domaćini uspeli da savladaju IMT sa 2:0 (1:0), koji je ove sezone jedno od najprijatnijih iznenađenja u Superligi, gde zauzima visoko četvrto mesto na tabeli. S druge strane, Teleoptik je na svom terenu bio uspešniji od Mladosti iz Lučana, pošto se posle regularnih 1:1, bolje snašao nakon penala - 5:4.

Popularni "grafosi" predvođeni trenerom Nikolom Trajkovićem odigrali su jako dobar meč i zasluženo slavili. Nije baš da su gosti na teren izašli sa najjačim sastavom, ali nije baš da je šef struke Zoran Popović ukazao šansu samo rezervistima.

"Ljubičasti" su u vođstvo došli preko Stefana Hajdina u 21. minutu, koji je odlično reagovao na ubacivanje Nikole Lakićevića. Konačan rezultat postavio je Nikola Furtula već u 50. minutu, kada je dobio odličan pas od Džošue Takera i rutinski savladao golmana Ognjena Čančarevića.

Mnogo uzbudljivije i neizvesnije bilo je u Sportskom centru "Zemunelo". Ekipa Marka Jovanovića bila je veoma motivisana protiv Lučanaca, a predvodio ih je tandem krilnih ofanzivaca - Matija Ninić i Dušan Jovanović, koji su prebačeni iz prvog tima Partizana.

Vođstvo "optičarima" doneo je upravo Ninić pred sam odlazak na odmor. Prethodno je Filip Markišić poslao dug pas, a Jovanović sa puno osećaja pronašao saigrača, koji je loptu lepo "bocnuo" preko Željka Samčovića.

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATA Images Golman Veljko Popović

Uspeli su izabranici iskusnog Radovana Đurčića da dođu do izjednačenja u 80. minutu, kada je mladi golman Veljko Popović pogrešio, nije istrčao na vreme, a Nemanja Petrović ga je savladao. Ipak, talentovani čuvar mreže se iskupio u penal-seriji, pošto je odbranio udarav Kijevčanina i odveo prvoligaša u osminu finala.

Što se tiče ostalih rezultata, TSC je uspeo da slavi u Smederevu sa 3:2 (2:1), iako je domaćin dva puta imao vođstvo. Uspeo je i OFK Beograd da prođe dalje, pošto je u gostima slomio otpor OFK Vršca - 1:0 (0:0), a strelac jedinog gola bio je Jakub Silue, dok je Javor rutinski preskočio Jedinstvo u Kruševcu sa 3:1 (3:0).

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