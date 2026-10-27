MOSKVA BEZ ILUZIJA O POTEZIMA EVROPE Lavrov: Rusija ne vidi promenu stava evropskih zemalja prema sukobu u Ukrajini
RUSIJA za sada ne vidi promenu stava evropskih zemalja prema sukobu u Ukrajini, koje nastavljaju da osuđuju Moskvu i zahtevaju obustavu, zanemarujući uzroke krize, izjavio je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
"Za sada ne vidimo promenu pristupa Evrope, koja usvaja dokument za dokumentom, drži govore i daje izjave osuđujući Rusiju i zahtevajući da se zaustavi agresija, potpuno ignorišući ono od čega je sve počelo", rekao je Lavrov na sastanku sa glavnim urednicima afričkih medija.
On je naveo da su evropske zemlje donedavno odbijale kontakte sa Rusijom, dok sada govore o potrebi njihovog obnavljanja, prenosi RIA Novosti. Prema njegovim rečima, ni u razgovoru sa nemačkim ministrom spoljnih poslova Johanom Vadefulom u Njujorku, ni u telefonskim razgovorima ruskog predsednika Vladimira Putina sa norveškim premijerom Jonasom Garom Stereom i finskim predsednikom Aleksandrom Stubom "nije izneto ništa novo". Lavrov je ocenio da evropske zemlje nastoje da se uključe u pregovarački proces o Ukrajini, ali da još nije jasno sa kakvim bi stavovima u njega ušle.
Šef ruske diplomatije kritikovao je i evropske lidere koji zagovaraju nastavak podrške Ukrajini, navodeći da se "od građana traži da podnesu ekonomske i socijalne troškove zarad ukrajinske pobede nad Rusijom". On je takođe izjavio da administracija američkog predsednika Donalda Trampa zagovara proširenje i produbljivanje dijaloga sa Rusijom na sve veći broj oblasti.
Lavrov je upozorio da zapadne zemlje, označavajući Rusiju kao protivnika ili neprijatelja, "rizikuju da se izoluju od perspektivnih međunarodnih inicijativa".
Preporučujemo
DRAMA NA GRANICI RUSIJE: Nemački helikopter preleteo na svega nekoliko kilometara
27. 10. 2026. u 15:16
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)