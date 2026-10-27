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MOSKVA BEZ ILUZIJA O POTEZIMA EVROPE Lavrov: Rusija ne vidi promenu stava evropskih zemalja prema sukobu u Ukrajini

V.N.

27. 10. 2026. u 17:23

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RUSIJA za sada ne vidi promenu stava evropskih zemalja prema sukobu u Ukrajini, koje nastavljaju da osuđuju Moskvu i zahtevaju obustavu, zanemarujući uzroke krize, izjavio je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

МОСКВА БЕЗ ИЛУЗИЈА О ПОТЕЗИМА ЕВРОПЕ Лавров: Русија не види промену става европских земаља према сукобу у Украјини

Foto: Tanjug (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

"Za sada ne vidimo promenu pristupa Evrope, koja usvaja dokument za dokumentom, drži govore i daje izjave osuđujući Rusiju i zahtevajući da se zaustavi agresija, potpuno ignorišući ono od čega je sve počelo", rekao je Lavrov na sastanku sa glavnim urednicima afričkih medija.

On je naveo da su evropske zemlje donedavno odbijale kontakte sa Rusijom, dok sada govore o potrebi njihovog obnavljanja, prenosi RIA Novosti. Prema njegovim rečima, ni u razgovoru sa nemačkim ministrom spoljnih poslova Johanom Vadefulom u Njujorku, ni u telefonskim razgovorima ruskog predsednika Vladimira Putina sa norveškim premijerom Jonasom Garom Stereom i finskim predsednikom Aleksandrom Stubom "nije izneto ništa novo". Lavrov je ocenio da evropske zemlje nastoje da se uključe u pregovarački proces o Ukrajini, ali da još nije jasno sa kakvim bi stavovima u njega ušle.

Šef ruske diplomatije kritikovao je i evropske lidere koji zagovaraju nastavak podrške Ukrajini, navodeći da se "od građana traži da podnesu ekonomske i socijalne troškove zarad ukrajinske pobede nad Rusijom". On je takođe izjavio da administracija američkog predsednika Donalda Trampa zagovara proširenje i produbljivanje dijaloga sa Rusijom na sve veći broj oblasti.

Lavrov je upozorio da zapadne zemlje, označavajući Rusiju kao protivnika ili neprijatelja, "rizikuju da se izoluju od perspektivnih međunarodnih inicijativa".

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