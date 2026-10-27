Skandal nad skandalima! Trener udario maloletnu odbojkašicu (VIDEO)

Užasavajuće scene na odbojkaškom terenu.

Foto: Printskrin/X/nexta_tv

U centru pažnje našao se Hamit Mirzabekov, trener odbojkaške akademije iz Šimkenta. Na snimku koji je izazvao brojne reakcije vidi se kako Mirzabekov poziva odbojkašicu da mu priđe pokraj terena a zatim je udara po glavi! Čitava situacija zabeležena je kamerom.

🏐 Play badly — get hit in the head. In Kazakhstan, a coach struck a female volleyball player right in the middle of a match At the 12-second mark of the video, a man can be seen approaching an athlete in a red uniform and hitting her hard on the head. He then sends her straight back onto the court as if nothing had happened. According to local media, the incident took place during a tournament in Pavlodar, and the man in the video is the coach of a volleyball team from Shymkent. — NEXTA (@nexta_tv) October 27, 2026

Kazahstanska odbojkaška federacija ubrzo je reagovala i donela odluku da Mirzabekova diskvalifikuje na dve godine zbog upotrebe fizičke sile prema maloletnoj igračici.

Inače da stvar bude još strašnija, incident se dogodio na prvenstvu Kazahstana namenjenom privatnim klubovima, u konkurenciji devojčica rođenih 2009. godine i kasnije - što znači da je odbojkašica bila maloletna.