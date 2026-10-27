Skandal nad skandalima! Trener udario maloletnu odbojkašicu (VIDEO)
Užasavajuće scene na odbojkaškom terenu.
U centru pažnje našao se Hamit Mirzabekov, trener odbojkaške akademije iz Šimkenta. Na snimku koji je izazvao brojne reakcije vidi se kako Mirzabekov poziva odbojkašicu da mu priđe pokraj terena a zatim je udara po glavi! Čitava situacija zabeležena je kamerom.
Kazahstanska odbojkaška federacija ubrzo je reagovala i donela odluku da Mirzabekova diskvalifikuje na dve godine zbog upotrebe fizičke sile prema maloletnoj igračici.
Inače da stvar bude još strašnija, incident se dogodio na prvenstvu Kazahstana namenjenom privatnim klubovima, u konkurenciji devojčica rođenih 2009. godine i kasnije - što znači da je odbojkašica bila maloletna.
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