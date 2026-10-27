Politika

"BEOGRAD JE OPET CRNOGORSKI": Bivši ministar pravde CG čestitao "studentskoj listi" (FOTO)

В.Н.

27. 10. 2026. u 10:15

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BIVŠI ministar pravde Crne Gore, Andrej Milović oglasio se na društvenim mrežama i tim putem čestitao pobedu "studentskoj listi".

БЕОГРАД ЈЕ ОПЕТ ЦРНОГОРСКИ: Бивши министар правде ЦГ честитао студентској листи (ФОТО)

Foto: Printskrin Fejsbuk NOVA M

U svojoj porucio naveo je da je "Beoggrad opet crnogorski". 

Foto: Printskrin

Ovo je još samo jedna potvrda o sukoj povezanosti tzv. studentske liste sa Crnom Gorom.

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