NAPADAČ NA ŽANDARMA BIO SAV U CRNOM: Obavljen uviđaj - oglasilo se Više javno tužilaštvo u Beogradu

DEŽURNI javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu obavio je uviđaj na licu nesta gde je prošle noći oko 00:15 ispred ambasade Izraela napadnut policijski službenik beogradskog odreda Žandarmerije D.S, koji je obezbeđivao ambasadu.

Foto: TANJUG/ OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE

Napad je izvršilo za sada NN lice obučeno u crnu odeću, koje je otvorilo vrata kućice za obezbeđenje u kojoj se D.S. nalazio i sa dva noža u rukama krenulo ka njemu i uzviknuvši „Alahu akbar“.

Tom prilikom NN lice je jedan nož bacilo u pravcu D.S. pogodivši ga u levi obraz.

Nakon toga je D.S. izvadio službeno oružje i ispalio nekoliko projektila u napadača i usmrtio ga na licu mesta.

D.S. je konstatovana povreda u vidu posekotine levog obraza.

Nakon uviđaja utvrđeno je da je upotreba službenog vatrenog oružja bila opravdana u samoodbrani, a rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja se nastavlja.