SRDANOVIĆ ZA SARAJEVSKE MEDIJE O SREBRENICI: Sudovi su rekli svoje, ova pobeda je fenomen neviđen u istoriji Evrope

PRVI na Studentskoj listi, koja je pobedila na parlamentarnim izborima u Srbiji, Ilija Srdanović, govorio je sa za sarajevski medij Klikx.ba o genocidu u Srebrenici, rezoluciji Ujedinjenih nacija i odnosu buduće vlasti u Srbiji prema tim pitanjima.

TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ/ nr

- Pa znate kakav je stav. Stav je da postoje sve te rezolucije, kojih smo svesni i koje su kao takve iznete. Postoje i neki stavovi Skupštine Republike Srbije iz 2010. godine (Deklaracija o osudi zločina u Srebrenici na način utvrđen presudom Međunarodnog suda pravde, prim. aut.), koja se opredelila prema svemu tome. Ali ono što treba iskreno i vrlo otvoreno reći svima jeste da smo mi predstavnici Studentske liste, liste koju su studenti izabrali verujući da ćemo mi, s onim što oni nemaju, a to su iskustvo i ekspertiza, izvesti našu zemlju na bolji put od onoga kojim je krenula - rekao je Srdanović za Kliks.ba.

Kaže da breme odgovornosti mora imati prema deci, odnosno omladini koja im je dala pravo da njihove ideje sprovedemo u delo, a to su generacije rođene posle 2000. godine, uglavnom, i to dominantna većina.

- Moramo priznati, i vi i ja, da to nisu deca koja su na taj način direktno uticala niti su direktno opterećena takvim pitanjima. Oni traže da napravimo zemlju u kojoj za sve važe pravila slobode, jednakosti i prava i da im sve te stvari koje su se desile davno pre njihovog rođenja prosto ne nametnemo kao breme njihove odgovornosti, jer to nije breme njihove odgovornosti - navodi Srdanović.

Ističe da traže da ono što je bilo, a bilo je mnogo toga lošeg, izuzetno lošeg, kak onavodi, "ostavimo onome što je već upisano u raznim pravnim aktima koje su doneli razni sudovi, da to ostavimo istoričarima da se time bave, a da se mi okrenemo ka budućnosti".

- To je prosto i amanet koji su naši studenti dali nama, i meni kao njihovom profesoru, kao zadatak. Oni ni mene nisu opteretili tim pitanjima, morate me razumeti. Tražili su od nas da ispravimo kormilo ove zemlje u našoj unutrašnjoj politici, da stvorimo uslove za normalno, civilizovano društvo - kaže Srdanović.

Na dodatno pitanje Kliksa da li će odluke sudova biti poštovane, Srdanović je odgovorio:

- Sudovi su doneli takve odluke. Mi nemamo legitimitet da ih menjamo. Ali mi nismo okrenuti prošlosti, mi smo okrenuti ka budućnosti. Svesni smo svega što je bilo, ali prosto imamo obaveze koje moramo da obavimo unutar svog, da tako kažemo, dvorišta, što je izuzetno važno.

- Kada budemo imali društvo u kojem je dijalog dozvoljen, u kojem je dijalog otvoren, u kojem postoji sloboda dijaloga, svim drugim eventualnim pitanjima, pre svega istorijskim pitanjima i činjenicama, treba da se bave ljudi koji se time bave na pravom naučnom nivou, kao što se, primera radi, i ja bavim naukom, koja je bez granica. Ja sam lekar. Moja nauka je bez granica. Imam prijatelje svuda u svetu i mnogo dragih prijatelja i u Republici Srpskoj, i u Federaciji BiH, i u Hrvatskoj, i u Crnoj Gori, i u Rumuniji, i u Mađarskoj, svuda, razumete? - kaže on i nastavlja:

- Onog trenutka kada krene stvarni dijalog među ljudima, problemi koji opterećuju društva vrlo lako se rešavaju. Ja nemam nikakvih otvorenih pitanja sa svojim kolegama iz Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske ili Crne Gore, nikakvih. Želim društvo u kojem i u svim drugim društvenim sferama postoji otvoren dijalog i u kojem su rešene sve nesuglasice. To je u suštini jedini način da se ide napred, a ne da se stalno vraćamo unazad.

Upitan da li bi pobeda Studentske liste mogla da postane primer za promene u drugim zemljama regiona, Srdanović je kazao:

- Ovo je jedinstven slučaj ne samo u našem regionu. Koliko su nam rekli naši istoričari, eksperti za istoriju države, ovo je fenomen neviđen u istoriji Evrope. Tako da će tu biti dosta posla za analitičare koji se bave državom, kako će funkcionisati u budućnosti, da li će to biti neki model, obrazac funkcionisanja negde van zemlje. Ali nama je prosto bitno da je kod nas dalo rezultat i da ćemo gledati da taj rezultat pretočimo u kvalitetnije društvo u budućnosti - ističe on.

Na pitanje sarajevskog portala može li nova vlada Srbije biti formirana do Nove godine, Srdanović je odgovorio:

- Kada nemate mogućnost da nešto garantujete, pošto nije sve u vašim rukama... To zavisi od Republičke izborne komisije, od toga kada će biti proglašeni konačni rezultati izbora. Od tog trenutka, u stvari, sat počinje da otkucava. Do tada imamo nezvanične rezultate izbora, koji će takvi biti i zvanični, samo je pitanje kada će biti zvanično proklamovani.